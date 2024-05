Paris (awp/afp) - Les Bourses sont attentistes lundi, après une semaine faste, avant de se projeter sur les données les plus récentes de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Après des premiers échanges stables, l'Europe reculait légèrement à Paris (-0,23%), Francfort (-0,19%), et Londres (-0,03%) vers 10H55 GMT. Les trois indices phares ont atteint vendredi un nouveau record en séance et en clôture. Milan, proche de ses plus hauts depuis 2008, prenait 0,15%. En Suisse, l'indice vedette SMI abandonnait 0,05%.

Les indices américains se dirigeaient vers une ouverture en légère hausse, entre 0,1% et 0,2% selon leurs contrats à terme.

Peu de données sont attendues au cours de la séance de lundi, mais la suite de la semaine sera plus chargée. Mardi, les prix à la production en avril aux Etats-Unis donneront un premier aperçu avant le rapport sur l'inflation d'avril, mercredi.

"Ce sera le premier test après la réunion rassurante de la Réserve fédérale (Fed) du début du mois, quand Powell a indiqué que le prochain changement de taux directeur devrait toujours être à la baisse" et qui a permis "un net reflux des taux d'intérêt", notent les analystes de LBPAM.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, doit aussi s'exprimer mardi.

Des données sur l'inflation dans les pays de la zone euro vont être publiées tout au long de la semaine, du Portugal lundi à l'entièreté de la zone vendredi, en passant par la France mercredi.

En Asie, la Bourse de Tokyo a cédé 0,13% et Shanghai 0,26%, tandis que Hong Kong a pris 0,80%, au plus haut depuis mi-août et en hausse de 27% par rapport à son point bas de janvier.

La Chine va vendre au cours de la semaine un lot d'obligations à 30 ans, a annoncé lundi le ministère des Finances, au moment où Pékin cherche à accroître son soutien à la deuxième économie mondiale.

Des investissements en France

56 projets représentant 15 milliards d'euros d'investissement en France ont été présentés lundi selon l'Elysée.

Le géant américain Microsoft (+0,99% dans les échanges d'avant-séance) apporte à lui seul 4 milliards d'euros, avec un nouveau centre de données à Mulhouse et l'agrandissement d'autres à Paris et Marseille.

Amazon (+0,38%) annonce plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements pour renforcer son réseau logistique et soutenir le développement de l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services.

Côté santé, Pfizer (+0,32%), AstraZeneca (-0,44%), GSK (+0,08%) et Novartis (+0,62%) ont annoncé des investissements alors que Sanofi (+1,70%) a annoncé lundi un investissement de plus d'un milliard d'euros dans la production de médicaments en France, avec la construction d'une nouvelle usine.

Le pétrole en repli

Les prix du pétrole montaient légèrement lundi, poussés par de nouvelles frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes.

Le baril de Brent avançait de 0,27% à 83,01 dollars et le baril de WTI américain de 0,33% à 78,52 dollars le baril vers 10H50 GMT.

L'euro prenait 0,07 à 1,0779 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 2,26% à 62.657 dollars.

afp/al