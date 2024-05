New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont terminé en baisse jeudi, soufflant au lendemain de records permis par le léger repli de l'inflation américaine, même si le marché reste bien orienté.

A Wall Street, le Dow Jones s'est effrité de 0,10% et n'est pas parvenu à clôturer au-dessus du seuil symbolique de 40.000 points, qu'il avait franchi en début de séance pour la première fois de son histoire.

L'indice Nasdaq a cédé 0,26% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,21%.

En Europe, la Bourse de Paris a abandonné 0,63%, celle de Francfort a cédé 0,69% et Londres a légèrement reculé de 0,08%, au lendemain de record en clôture pour les trois places financières. A Zurich, le SMI a gagné 0,40%.

"La baisse du jour" sur le Vieux continent "est une saine respiration" après les pics atteints, explique Clémence de Rothiacob, gérante chez Richelieu Gestion.

"On a eu droit à un gros mouvement hier après une série de données susceptibles d'être bien accueillies par la Fed (banque centrale américaine)", à savoir un indice de prix CPI en décélération et des ventes de détail moins bonnes que prévu, a rappelé Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

"Aujourd'hui, il n'y a pas eu de catalyseur majeur et à ces niveaux historiques, il était sain pour les indices de faire une pause", a ajouté l'analyste.

Les indicateurs publiés jeudi ont confirmé la thèse d'une économie américaine qui lève le pied. La production industrielle est notamment restée stable en avril sur un mois, alors que les économistes la voyaient progresser de 0,1%.

Malgré les signaux de plus en plus clairs d'une dégradation de la conjoncture, "le marché continue de voir tout indicateur montrant un ralentissement comme quelque chose de positif", selon Angelo Kourkafas. "Parce qu'ils y trouvent davantage de raisons pour la Fed de baisser ses taux plus tard cette année."

A l'instar des actions, le marché obligataire a repris ses esprits jeudi après son bond de la veille. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,37%, contre 4,34% mercredi en clôture.

Walmart portés les consommateurs fortunés ___

Jeudi, le Dow Jones aura eu pour locomotive Walmart, qui a pris 6,99%, pour s'établir à un nouveau sommet.

La chaîne de distribution a publié des résultats meilleurs qu'attendus, grâce à un sursaut du commerce en ligne et une forte croissance des ventes chez les clients à hauts revenus. Fort de ce début d'année en fanfare, le groupe de Bentonville (Arkansas) a relevé ses objectifs annuels.

L'essor de Walmart a profité aussi à ses concurrents Target (+1,99%) et Costco (+0,77%).

BT propulsé ___

Le groupe de télécommunications britannique BT a dégagé un bénéfice net annuel divisé par plus de deux mais une hausse de son dividende et un plan d'économies a fait bondir l'action de 17,19% à Londres.

Siemens en nette baisse ___

Le groupe industriel allemand Siemens (-6,77% à Francfort) a subi au deuxième trimestre de son exercice décalé 2023/2024 un recul de son bénéfice net, en raison d'un effet comptable mais également d'une baisse des ventes, notamment dans les activités numériques.

SAP dit adieu à son fondateur ___

SAP (+1,63% à Francfort) a fait ses adieux à son co-fondateur Hasso Plattner qui a démarré l'aventure il y a 52 ans pour en faire un géant des progiciels dont la capitalisation boursière, à 217 milliards d'euros, n'a pas d'égal en Allemagne.

Du côté du pétrole et du dollar ___

Les cours du pétrole ont avancé jeudi, soutenus par le repli des stocks américains de brut, l'espoir d'un rebond de la demande d'essence dans les semaines qui viennent aux Etats-Unis et l'espoir d'une baisse de taux.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a gagné 0,62% à 83,27 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, a pris 0,76% à 79,23 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,15% face au billet vert à 1,0867 dollar.

Le bitcoin lâchait 1,07% à 65.271 dollars.

afp/rp