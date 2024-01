Les actifs des marchés émergents se sont inscrits en baisse hebdomadaire vendredi, sous la pression d'une résurgence du dollar américain et des rendements du Trésor, alors que l'optimisme des investisseurs quant à une réduction rapide des taux d'intérêt a diminué l'appétit pour le risque.

Pour la session, la jauge MSCI des actions des marchés émergents a légèrement baissé de 0,4% à 0921 GMT, tandis qu'un panier de devises a glissé de 0,1% contre le dollar américain.

L'indice plus large des actions et des devises était sur la bonne voie pour des baisses hebdomadaires de 2,3 % et 0,8 % respectivement. Si les pertes se maintiennent, les deux indices termineront dans le rouge pour la première semaine de négociation de la nouvelle année pour la première fois depuis le début de 2022.

L'indice du dollar devrait enregistrer des gains hebdomadaires de 1,3 %, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-mai, tandis que les rendements américains à 10 ans ont augmenté et se situaient à 4,0249 %.

Les actifs des marchés émergents ont terminé l'année 2023 en force, un rallye stimulé par la position dovish de la Réserve fédérale américaine.

Cependant, 2024 a commencé avec prudence, l'optimisme des investisseurs sur les réductions de taux anticipées ayant diminué après que les minutes de la réunion de décembre de la Fed n'aient pas fourni de calendrier pour les réductions de taux, et un rapport solide sur le marché du travail a ajouté aux doutes sur un début précoce de réduction des coûts d'emprunt.

Les participants au marché examineront attentivement les chiffres de l'emploi aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée.

"La forte hausse de la fin de l'année dernière s'est traduite par des perspectives plus pessimistes pour les taux américains, de sorte que nous commençons cette année avec une évaluation plus élevée de la plupart des marchés émergents et une plus grande sensibilité à tout revers mondial", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer.

"Néanmoins, au cours de l'année, la toile de fond des taux américains et du dollar devrait rester favorable aux marchés émergents", a ajouté M. Malik.

Les actions chinoises ont chuté de 0,9 %, entraînant des baisses plus importantes des actions, tandis que les obligations d'État ont augmenté leurs gains alors que les rendements à 10 ans ont chuté à 2,52 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans, en raison des attentes croissantes de nouvelles mesures de relance pour aider le pays à se redresser.

En Europe, la couronne tchèque est restée stable, les minutes de la réunion de politique de la banque centrale en décembre montrant que les responsables adopteront une approche prudente pour de nouvelles réductions des taux d'intérêt après avoir lancé un cycle d'assouplissement le mois dernier.

La couronne tchèque et le zloty polonais seront probablement à la tête des gains des devises d'Europe centrale et orientale en 2024, car les baisses de taux d'intérêt sont plus lentes que certains l'ont parié, tandis que les efforts de Varsovie pour débloquer les fonds de l'Union européenne réjouiront également les investisseurs, selon un sondage Reuters.

La lire turque a touché un nouveau plancher de 29,85, se rapprochant de la barre des 30 dollars.

Le rand sud-africain a chuté de 0,3 % et s'apprête à subir des pertes hebdomadaires.

Les créanciers officiels du Ghana devraient se réunir lundi pour discuter de la restructuration des quelque 5,4 milliards de dollars de prêts accordés au pays, ont déclaré trois sources à Reuters. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Barbara Lewis)