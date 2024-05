Wall Street a baissé et les prix du pétrole ont chuté mercredi, les investisseurs analysant le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et se tournant vers les résultats de Nvidia Corp, attendus après la clôture de la séance.

Les trois principaux indices boursiers américains ont connu une baisse décisive dans les échanges de l'après-midi, prolongeant leurs pertes après que les minutes de la Réserve fédérale américaine aient montré que les responsables de la Fed étaient déçus par les récentes lectures de l'inflation et ont reconnu que "la désinflation prendrait probablement plus de temps qu'on ne le pensait auparavant".

"La pression sur les marchés s'explique par le fait que les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York. "La Fed a confirmé ses inquiétudes quant à l'absence de progrès en matière d'inflation.

"Et cela, combiné aux inquiétudes des investisseurs concernant un marché trop gonflé, alimente la nervosité de Wall Street", a ajouté M. Bassuk.

Les résultats trimestriels mitigés des détaillants Target et TJX ont soulevé des questions sur la résistance du consommateur américain.

Mais les investisseurs ont surtout à l'esprit les résultats du fabricant de puces Nvidia, qui doivent être publiés après les heures normales d'ouverture, et qui pourraient mettre à l'épreuve la récente reprise des actions américaines, largement motivée par les promesses de la technologie de l'intelligence artificielle.

Les résultats de Nvidia étant attendus dans les coulisses, "le sentiment que Nvidia, le secteur des puces en général et le marché dans son ensemble ont progressé trop vite est de plus en plus répandu", a déclaré M. Bassuk. "Nous pensons que le battage médiatique autour de Nvidia est exagéré et que les investisseurs seraient prudents de regarder l'action avec un œil plus prudent aujourd'hui."

Les données économiques publiées mercredi ont montré que les ventes de logements existants étaient inférieures aux estimations des analystes, tandis que les données sur l'inflation de base plus élevées que prévu en Grande-Bretagne ont incité les investisseurs à retirer leurs paris sur une réduction des taux de la Banque d'Angleterre le mois prochain.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a convoqué des élections pour le 4 juillet, que les conservateurs au pouvoir devraient perdre face au parti travailliste.

"Il est clair que Sunak espère que l'effet de surprise jouera en sa faveur, notamment en raison de l'amélioration des données sur l'inflation aujourd'hui, mais je ne pense pas que les marchés seront particulièrement émus par cela", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank à Londres. "Cela ne change rien au fait que le parti travailliste a 20 points d'avance dans les sondages.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 287,68 points, soit 0,72 %, à 39 585,31, le S&P 500 a perdu 32,27 points, soit 0,61 %, à 5 289,14 et le Nasdaq Composite a chuté de 107,10 points, soit 0,64 %, à 16 725,53.

Les actions européennes ont reculé, car les données sur l'inflation britannique, plus élevées que prévu, ont pesé sur l'humeur, qui était déjà affaiblie par un rapport sur d'éventuels droits de douane chinois sur les voitures importées.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,34 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,61 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,10 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,19 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,85 %.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont légèrement augmenté après la publication des minutes de la Fed.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 4/32 pour atteindre un rendement de 4,4276%, contre 4,414% en fin de journée mardi.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 5/32 pour atteindre un rendement de 4,5453%, contre 4,554% mardi.

Le dollar a progressé par rapport à un panier de devises mondiales, tandis que la livre s'est renforcée après la publication d'un taux d'inflation de base plus élevé que prévu en Grande-Bretagne.

L'indice du dollar a augmenté de 0,27%, avec l'euro en baisse de 0,31% à 1,082 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,27% à 156,61 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2713 dollar, en hausse de 0,05% sur la journée.

Les prix du brut ont chuté pour la troisième session consécutive en raison des craintes que la politique restrictive prolongée de la Fed ne pèse sur la demande.

Le brut américain a baissé de 1,39 % pour s'établir à 77,57 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 81,90 dollars le baril, en baisse de 1,18 % sur la journée.

Le prix de l'or a chuté, reculant de ses récents records alors que les investisseurs digéraient les minutes de la Fed.

L'or au comptant a chuté de 1,8 % pour atteindre 2 377,86 dollars l'once.