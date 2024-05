Wall Street a légèrement progressé et les rendements du Trésor américain ont baissé mardi, dans un contexte de morosité à l'approche d'un week-end de vacances et en l'absence de catalyseurs sur le marché pour susciter une conviction dans un sens ou dans l'autre.

Les trois principaux indices boursiers américains ont été nominalement verts dans une session agitée, avec les stocks de semi-conducteurs pesant avant les résultats trimestriels de Nvidia Corp attendus demain.

"La plupart des gens attendent les résultats de Nvidia", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Et cela ne devrait pas avoir d'effet général, mais ce sera le cas, cela influencera la façon dont le marché se négocie.

"L'accent a été tellement mis sur l'IA que toutes les entreprises semblent parler de l'intégrer dans leurs opérations", a ajouté M. Pavlik.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a apaisé mardi les craintes d'une hausse des taux, en déclarant que les données économiques récentes indiquaient que la politique restrictive de la Fed fonctionnait comme prévu.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la banque centrale devait faire preuve de prudence avant sa première baisse de taux, afin de ne pas provoquer de dépenses refoulées et de ne pas faire rebondir l'inflation.

Les minutes de la dernière politique monétaire du Federal Open Markets Committee (FOMC) doivent être publiées mercredi, et elles seront analysées à la recherche d'indices concernant le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement de la politique cette année.

"La Fed est prête à envisager des baisses de taux, mais elle n'en est pas encore là. Ce sont les mêmes idées que nous avons retenues de leur dernière réunion", a déclaré M. Pavlik. "C'est un peu comme si vous demandiez à vos parents de vous emmener à Disney World et qu'ils vous répondaient que nous y réfléchirons. Au moins, ils ne vous disent pas non".

Les marchés prennent actuellement en compte environ 41 points de base de réduction des taux de la Fed cette année, avec une réduction d'un quart de point entièrement prévue pour le mois de novembre.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 18,34 points, soit 0,05 %, pour atteindre 39 825,11, le S&P 500 a gagné 4,38 points, soit 0,08 %, pour atteindre 5 312,51 et le Nasdaq Composite a ajouté 9,81 points, soit 0,06 %, pour atteindre 16 804,68.

Les actions européennes ont terminé en légère baisse, après avoir atteint des sommets inégalés, les investisseurs, prudents quant à la politique des banques centrales, attendant les données économiques.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,18% et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,14%.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,81 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,93 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,31 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté alors que les investisseurs attendaient les minutes de la Fed, à la recherche d'indices sur le calendrier des réductions de taux.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 7/32 pour atteindre un rendement de 4,412%, contre 4,437% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 11/32 pour atteindre un rendement de 4,5529%, contre 4,573% vendredi.

Le dollar était en hausse nominale contre un panier de devises mondiales, après que les investisseurs aient analysé les commentaires des responsables de la Fed.

L'indice du dollar a augmenté de 0,07%, avec l'euro en baisse de 0,03% à 1,0852 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,03% par rapport au billet vert à 156,23 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2708 $, en hausse de 0,03% sur la journée.

Les crypto-monnaies ont grimpé en raison de signes indiquant que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait approuver un fonds négocié en bourse pour l'éther au comptant.

L'Ethereum était en hausse de 6,4 %, tandis que le bitcoin était en hausse de 0,3 %, bien loin de ses précédents sommets.

Les prix du pétrole ont baissé, prolongeant les pertes, alors que la perspective d'une inflation persistante et de taux d'intérêt "plus élevés pour plus longtemps" a soulevé des inquiétudes quant au ralentissement de la demande.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,68 % pour s'établir à 79,26 dollars le baril et le Brent s'est établi à 82,88 dollars le baril, en baisse de 0,99 % sur la journée.

Le prix de l'or s'est éloigné de son plus haut niveau historique alors que le billet vert s'est maintenu.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 419,33 dollars l'once.