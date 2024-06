Les actions de Wall Street ont été mitigées jeudi et les rendements du Trésor américain ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début du mois d'avril, les investisseurs ayant concilié des données sur l'inflation plus froides que prévu avec des attentes tempérées de réduction des taux de la part de la Réserve fédérale.

Le dollar a progressé par rapport à un panier de devises mondiales, alors que le discours optimiste de la Fed et la possibilité d'une guerre tarifaire entre l'Europe et la Chine ont entraîné une forte baisse des actions européennes.

Parmi les trois principaux indices boursiers américains, le Nasdaq et le S&P 500 semblaient être en voie d'atteindre leur quatrième record de clôture consécutif, tandis que le Dow Jones était légèrement en baisse.

L'indice des prix à la production (PPI) du département du travail s'est révélé nettement inférieur aux attentes des analystes, avec une baisse de 0,2 % en mai sur une base mensuelle, tout en augmentant de 2,2 % en glissement annuel, soit 20 points de base au-dessus de l'objectif d'inflation annuelle de 2 % fixé par la Fed.

Dans un autre rapport, les demandes initiales d'allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois.

Ces données font suite au rapport de mercredi sur l'IPC, plus froid que prévu, et au graphique à points révisé de la Fed, qui a ramené de trois à une les prévisions de réduction des taux cette année.

"Après des gains solides, les marchés font une pause après la grande journée d'hier et ce n'est pas une mauvaise chose", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef chez Carson Group à Omaha, Nebraska. "Nous appelons cela le calme après la tempête - nous consolidons certains des gains vraiment importants que nous avons vus au cours de la première moitié du mois de juin.

Malgré la révision optimiste de la courbe des taux de la Fed, les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine pourrait procéder à sa première réduction de taux dès le mois de septembre sont en hausse.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers considèrent désormais qu'il est probable à 61,1 % que le taux cible des fonds fédéraux soit réduit de 25 points de base en septembre.

"La Fed peut se montrer un peu plus optimiste, mais elle dépend aussi des données", a ajouté M. Detrick. "Et comme les données de l'IPP d'aujourd'hui montrent également une amélioration, le marché pense que la Fed pourrait changer son discours légèrement hawkish assez rapidement avec une amélioration continue des données sur l'inflation."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 82,7 points, soit 0,21 %, à 38 629,51 ; le S&P 500 a gagné 7,59 points, soit 0,14 %, à 5 428,62 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 49,50 points, soit 0,28 %, à 17 657,93.

Les actions européennes

ont clôturé en forte baisse, plombées par les valeurs automobiles, les investisseurs s'inquiétant de la politique de Pékin.

réponse

aux nouveaux droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques importés de Chine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,31 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,32 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,64 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,67 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,40 %.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont chuté après la publication de données économiques peu encourageantes.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 14/32 pour atteindre un rendement de 4,2423%, contre 4,295% mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 26/32 pour atteindre un rendement de 4,4028%, contre 4,45% mercredi soir.

L'indice du dollar a augmenté de 0,54%, l'euro a baissé de 0,62% à 1,074 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,09% par rapport au billet vert, à 156,89 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2763 dollar, en baisse de 0,26% sur la journée.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté au cours d'une journée d'échanges en dents de scie, l'augmentation de l'offre et le report des réductions de taux de la Fed ayant été compensés par les données économiques.

Le brut américain a augmenté de 0,15 % pour s'établir à 78,62 $ le baril, tandis que le Brent s'est établi à 82,75 $ le baril, en hausse de 0,18 % sur la journée.

Le prix de l'or a baissé en opposition au dollar à la suite du rapport sur l'IPP plus faible que prévu.

L'or au comptant a baissé de 0,8% à 2 303,15 dollars l'once.