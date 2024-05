Les actions asiatiques ont oscillé autour de leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois mardi et le dollar est resté ferme avant les données très attendues sur l'inflation américaine, tandis que les obligations japonaises ont été comprimées alors que la banque centrale a légèrement réduit son programme d'achat d'obligations.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté et a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année 2023 dans les échanges du matin, alors qu'un fort rallye des actions de Hong Kong s'est prolongé dans une quatrième semaine consécutive.

Le Nikkei japonais est resté stable. Les rendements des obligations d'État japonaises de référence à 10 ans ont augmenté d'un point de base pour atteindre 0,95 %, le rendement le plus élevé depuis novembre, et les rendements japonais à cinq ans ont atteint 0,555 %, le plus élevé depuis 2011.

Les actions mondiales et le S&P 500 sont restés stables au cours de la nuit, se situant juste en dessous des pics records. Une enquête publiée lundi par la Fed de New York a montré que les Américains voyaient l'inflation dans un an à 3,3 %, plus élevée qu'ils ne l'avaient fait un mois plus tôt, et plus tard dans la journée de mardi, les chiffres des prix à la production aux États-Unis seront suivis de près.

Alibaba publiera probablement ses résultats plus tard dans la journée de mardi.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les chiffres de l'IPC américain de mercredi, afin de déterminer si les surprises à la hausse du premier trimestre n'étaient qu'un accident de parcours ou une tendance inquiétante. On s'attend à ce que l'IPC de base ralentisse, passant de 3,8 % en mars à 3,6 % en avril.

"Ce serait une bonne chose, mais pas suffisante pour confirmer les plans d'assouplissement de la Fed au troisième trimestre", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et de l'analyse des marchés chez BNY Mellon, dans une note adressée à ses clients.

Sur le marché des devises, la nervosité et l'enquête sur les attentes en matière d'inflation ont suffi à empêcher le dollar de chuter. Le dollar/yen a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois, lorsque les opérateurs ont estimé que les autorités japonaises intervenaient pour acheter du yen.

Le yen s'est échangé jusqu'à 156,4 pour un dollar. L'euro est resté stable à 1,0786 $ et les dollars australien et néo-zélandais se sont maintenus dans leurs fourchettes récentes, le dollar australien à 0,6606 $ et le kiwi à 0,6015 $.

LE HANG SENG BONDIT

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 30 % par rapport à son plus bas niveau de janvier et de près de 20 % en un mois.

Les nouvelles et les données de ces derniers jours comprenaient une troisième hausse mensuelle consécutive des prix à la consommation, des données sur les importations meilleures que prévu, une croissance du crédit historiquement faible et la commercialisation d'un trillion de yuans d'obligations spéciales du Trésor à long terme.

Les investisseurs perçoivent des signaux positifs de la demande et des signes indiquant que, la politique monétaire atteignant ses limites et les emprunteurs étant timides, les autorités envisagent de dépenser pour soutenir la croissance.

"En parcourant les récentes annonces politiques, y compris l'expansion du stock connect et l'encouragement des grandes entreprises à s'introduire en bourse à Hong Kong, il est difficile de ne pas arriver à la conclusion que les dirigeants chinois ont l'intention de rétablir le rôle de Hong Kong en tant que plaque tournante des introductions en bourse", ont déclaré les analystes de l'OCBC.

En Nouvelle-Zélande, les prévisions d'inflation ont chuté, selon des données publiées lundi, et le fournisseur de construction Fletcher Building a réduit ses perspectives, citant un ralentissement de l'immobilier.

Les actions de Fletcher, cotées en Australie, ont atteint mardi leur plus bas niveau depuis deux décennies. Le gouvernement australien devrait annoncer un nouvel excédent dans son budget annuel prévu pour mardi.

Les actions du vendeur d'équipements automobiles australien GUD ont bondi de 9 % après avoir annoncé des prévisions conformes aux attentes.

Au Japon, la banque centrale a annoncé lundi sa première réduction des opérations d'achat d'obligations depuis décembre - un signal hawkish surprenant pour les investisseurs qui a entraîné des ventes sur le marché.

Les rendements japonais à deux ans n'ont pas été négociés au début de la journée de mardi, mais ont atteint leur plus haut niveau depuis 2009. Les bons du Trésor américain sont restés stables dans les échanges asiatiques, laissant les rendements à 10 ans à 4,49% et les rendements à deux ans à 4,86%.

Les actions "mèmes", qui ont connu des fluctuations importantes après avoir gagné en popularité dans les blogs de commerce de détail et les messages sur les médias sociaux, ont repris vie cette nuit après que l'utilisateur "Roaring Kitty", crédité d'avoir déclenché la frénésie de 2021, ait recommencé à publier des messages sur X.com.

L'opérateur de magasins de jeux vidéo GameStop a augmenté de 74 %. Le pétrole et l'or sont restés globalement stables, les contrats à terme sur le brut Brent s'établissant à 83,40 dollars le baril et l'or au comptant à 2 339 dollars l'once.