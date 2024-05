Les actions asiatiques ont oscillé autour de leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois mardi et le dollar est resté ferme avant les données très attendues sur l'inflation américaine, tandis que les obligations japonaises ont été comprimées alors que la banque centrale a légèrement réduit son programme d'achat d'obligations.

Les contrats à terme sur les actions américaines, britanniques et européennes sont restés globalement stables, le FTSE et le STOXX 600 européen devant ouvrir à des niveaux proches des records.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année 2023 dans les échanges du matin, avant de se stabiliser. Le Nikkei japonais a légèrement augmenté.

Les rendements des obligations d'État japonaises de référence à 10 ans ont augmenté d'un point de base pour atteindre 0,95 %, le rendement le plus élevé depuis novembre, et les rendements japonais à cinq ans ont atteint 0,555 %, le plus élevé depuis 2011.

L'écart avec les rendements américains reste toutefois de plusieurs centaines de points de base et suffisamment important pour maintenir le fragile yen sous pression.

Une enquête publiée lundi par la Fed de New York a montré que les Américains voyaient l'inflation dans un an à 3,3 %, plus élevée qu'ils ne l'avaient fait un mois plus tôt, et plus tard dans la journée de mardi, les chiffres des prix à la production aux États-Unis seront surveillés de près.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les chiffres de l'IPC américain de mercredi, afin de déterminer si les surprises à la hausse du premier trimestre n'étaient qu'un accident de parcours ou une tendance inquiétante. On s'attend à ce que l'IPC de base ralentisse, passant de 3,8 % en mars à 3,6 % en avril.

"S'il y avait une quatrième surprise à la hausse consécutive, cela influencerait probablement la trajectoire des futurs taux d'intérêt à court terme", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

"Si l'inflation ne continue pas sur la voie de la désinflation, nous craignons que les taux directeurs n'aient pas atteint un sommet dans ce cycle", a-t-il ajouté.

Mardi également, Alibaba devrait publier ses résultats et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell devrait s'exprimer à 14H00 GMT.

Uber a annoncé un accord de 1,25 milliard de dollars pour reprendre les activités de livraison de nourriture de Delivery Hero à Taïwan. Anglo American a présenté une mise à jour de sa stratégie qui comprend l'exploration d'options pour ses activités de charbon sidérurgique, de nickel et de platine, alors qu'il résiste à une offre publique d'achat de BHP.

LE HANG SENG BONDIT

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 30 % par rapport à son niveau le plus bas de janvier et de près de 20 % en un mois, grâce à l'afflux constant d'argent en provenance des acheteurs du continent.

Les investisseurs ont accueilli favorablement l'annonce de l'émission par la Chine d'obligations spéciales d'une valeur de mille milliards de yuans, signe avant-coureur de dépenses, alors que la faiblesse des données relatives aux prêts montre également que l'assouplissement monétaire atteint ses limites. La semaine dernière, les volumes du Hang Seng ont été les plus importants depuis 17 mois.

"Certains de mes clients me demandent tous les jours quoi acheter, quand acheter, parce qu'ils ont encore une position sous-pondérée dans les actions de Hong Kong", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif de la maison de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong.

"Je pense que cette situation peut perdurer pendant un certain temps.

Les bons du Trésor américain sont restés stables dans les échanges asiatiques, laissant les rendements à 10 ans à 4,49% et les rendements à deux ans à 4,86%.

Sur le marché des devises, la nervosité et l'enquête sur les attentes en matière d'inflation ont suffi à empêcher le dollar de chuter. Le dollar/yen a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois, lorsque les opérateurs ont estimé que les autorités japonaises intervenaient pour acheter du yen.

Le yen s'est échangé jusqu'à 156,4 pour un dollar. L'euro est resté stable à 1,0786 $ et les dollars australien et néo-zélandais se sont maintenus dans leurs fourchettes récentes, le dollar australien à 0,6606 $ et le kiwi à 0,6015 $.

L'Australie devrait annoncer un excédent budgétaire plus tard dans la journée de mardi, bien que les marchés se soient concentrés sur les nouvelles des entreprises. Les actions du fournisseur de construction néo-zélandais Fletcher Building ont chuté à leur plus bas niveau depuis 21 ans, après avoir averti d'un ralentissement des ventes de maisons.

Le pétrole et l'or sont restés globalement stables, les contrats à terme sur le brut Brent s'établissant à 83,40 dollars le baril et l'or au comptant à 2 339 dollars l'once.