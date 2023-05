Les actions asiatiques ont démarré prudemment lundi, les investisseurs se préparant à une décision sur le taux directeur de la Chine et à des données économiques cette semaine, tout en attendant qu'une série de responsables de la Réserve fédérale américaine s'expriment pour confirmer les prévisions du marché concernant des réductions de taux d'intérêt cette année.

Les premières actions ont été léthargiques à la suite d'un rapport vendredi montrant que le sentiment des consommateurs américains s'est effondré à un plus bas de six mois en mai et que les attentes d'inflation à long terme ont bondi au plus haut depuis 2011, ce qui a stimulé le dollar américain et les rendements des bons du Trésor.

Sur les marchés émergents, la livre turque a touché un nouveau plus bas de deux mois à 19,70 pour un dollar alors que le pays semble se diriger vers un second tour de l'élection présidentielle. Le baht thaïlandais s'est renforcé de 0,7 % après que l'opposition a décroché une victoire électorale étonnante dimanche.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,16%, tandis que le Nikkei japonais a inversé la tendance avec un gain de 0,5%, s'appuyant sur l'optimisme de la semaine dernière lors de la saison des bénéfices. [.T]

Les contrats à terme du S&P 500 ont glissé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont baissé de 0,3 %.

Les investisseurs attendent avec impatience la décision de la banque centrale chinoise sur les taux d'intérêt lundi. Les observateurs du marché interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux directeur à moyen terme reste inchangé malgré les données décevantes de la semaine dernière qui ont alimenté les craintes d'un ralentissement mondial.

Le pays doit publier mardi des données mensuelles sur la production industrielle, les ventes au détail et les investissements en actifs fixes.

"Une amélioration importante en glissement annuel ne devrait pas surprendre étant donné qu'elle est mesurée par rapport à une économie stagnante qui était bloquée", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Cependant, les données chinoises ayant soulevé quelques inquiétudes ces derniers temps - nous avons vu des données médiocres sur les importations, l'IPP et les prêts - la croissance de la Chine est au cœur des mouvements du marché", a déclaré M. Weston.

Cette semaine encore, de nombreux responsables de la Réserve fédérale s'exprimeront, dont le président Jerome Powell vendredi, ce qui pourrait faire couler beaucoup d'encre et faire bouger les choses.

Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devra probablement relever davantage les taux d'intérêt si l'inflation reste élevée.

Les marchés considèrent toujours qu'il s'agit du pic pour les taux des fonds de la Fed et prévoient des réductions de 70 points de base d'ici la fin de l'année, après que les données de l'IPC et de l'IPP de la semaine dernière aient étayé l'idée d'une pause de la Fed en raison du ralentissement de l'inflation.

Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, estime que la persistance de l'inflation aux États-Unis ferait disparaître les prévisions de réduction à court terme du taux des fonds fédéraux et contribuerait à une reprise du dollar dans les mois à venir.

L'indice du Dollar Index oscillait à 102,72 au début de la journée de lundi face à un panier de devises principales, après avoir bondi de 1,4 % la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant la croissance mondiale, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre.

L'incertitude quant au relèvement du plafond de la dette américaine et le retour des inquiétudes bancaires ont été au cœur des préoccupations des investisseurs. Le président américain Joe Biden prévoit de rencontrer les leaders du Congrès mardi pour discuter du relèvement de la limite de la dette nationale et éviter un défaut de paiement catastrophique.

Les craintes que le Congrès américain ne relève pas le plafond de la dette en temps utile ont créé d'importantes distorsions dans la partie courte de la courbe des rendements, les investisseurs évitant les bons qui arrivent à échéance lorsque le Trésor risque de manquer de fonds, et se tournant vers d'autres émissions.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a peu changé à 3,4700%, après avoir augmenté de 6 points de base vendredi, et les rendements à deux ans sont restés stables à 3,9914, après avoir également augmenté de 10 points de base au cours de la session précédente.

Les prix du pétrole ont tenté de se stabiliser après avoir chuté de près de 2 % la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant la demande. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain sont restés stables à 70,03 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent a baissé de 0,1 % à 74,13 dollars le baril.

Le prix de l'or était en baisse de 0,1 % à 2 009,49 dollars l'once.