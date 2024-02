Les actions asiatiques ont augmenté jeudi, le Nikkei atteignant un nouveau sommet en 34 ans, tandis que le dollar s'est rapproché de son plus haut niveau en trois mois, les marchés évaluant la date à laquelle la Réserve fédérale devrait entamer son cycle d'assouplissement après une série de données économiques solides.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,7 %, l'indice des technologies de l'information ayant fait un bond de plus de 2 %. Les actions taïwanaises ont augmenté de 2,6 %, le fabricant de puces TSMC progressant de près de 8 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,67 % dans les premiers échanges. Les marchés chinois sont fermés pour la semaine en raison des vacances du Nouvel An lunaire.

Mercredi, Wall Street a terminé en forte hausse grâce aux plateformes de covoiturage Lyft et Uber, tandis que Nvidia a supplanté Alphabet en tant que troisième société la plus précieuse du marché boursier américain. [.N]

Le Nikkei japonais reste en tête et a augmenté dans les premiers échanges à 38 127, son plus haut niveau depuis janvier 1990 et s'est rapproché de son record.

Le yen a légèrement augmenté mais s'est négocié près du niveau psychologiquement important de 150 pour un dollar. Le yen était en dernier lieu à 150,26 pour un dollar.

Le niveau de 150 sur la paire a été considéré dans le passé comme un catalyseur potentiel pour l'intervention des autorités monétaires japonaises. C'est ce niveau qui les a amenées à intervenir pour soutenir le yen à la fin de l'année 2022.

Jeudi, des données ont montré que l'économie japonaise est entrée en récession, avec une contraction inattendue pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de la faiblesse de la demande intérieure, ce qui soulève des incertitudes quant aux projets de la banque centrale de mettre fin à sa politique ultra-légère cette année.

Les attentes du marché pour une hausse des taux en mars/avril vont probablement s'estomper, selon les économistes d'ING, qui ont maintenu leur appel de la Banque du Japon pour une hausse des taux en juin, mais avec la possibilité croissante d'un retard au troisième trimestre de 2024.

"L'inflation s'atténue aussi lentement, ce qui, combiné à une autre année de croissance solide des salaires, signifie que la consommation privée est susceptible de rebondir. Si tel est le cas, nous continuons de penser que la BOJ procédera à sa première hausse de taux en juin."

LA VOIE DE LA FED

Les attentes des investisseurs concernant une baisse rapide et importante des taux d'intérêt par la Fed ont été assaillies par une série de données qui ont souligné la résilience de l'économie et du marché du travail américains, les données de cette semaine montrant une inflation persistante.

Les données de mardi ont montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en raison de la hausse des coûts de location des logements.

Les opérateurs évaluent désormais à 82 % la probabilité d'une réduction en juin, selon l'outil FedWatch du CME, ce qui repousse encore le point de départ du cycle d'assouplissement de la banque centrale américaine. À la fin de l'année 2023, les marchés tablaient sur des baisses de taux dès le mois de mars.

Bien que le calendrier de la première baisse des taux ait pu être reporté, la tendance à la désinflation n'a pas été modifiée par les données d'un mois, ont déclaré les stratèges de Saxo dans une note.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mercredi que le chemin de la Fed vers son objectif d'inflation de 2 % serait toujours en bonne voie même si les hausses de prix étaient un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois, ajoutant que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

Cela a fait baisser les rendements des bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor à 10 ans glissant de 3,5 points de base à 4,232% dans les heures asiatiques. [US/]

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,01% à 104,67 mais est resté proche de son plus haut niveau en trois mois de 104,97 [FRX/].

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2021 et était en dernier lieu à 52 020 dollars, la valeur totale investie dans le bitcoin dépassant les 1 000 milliards de dollars mercredi pour la première fois depuis novembre 2021 grâce à d'importants flux entrants.

Le brut américain a baissé de 0,47% à 76,28 dollars le baril et le Brent était à 81,26 dollars, en baisse de 0,42%. [O/R]