Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau en une semaine vendredi, tandis que le dollar est resté ferme, les rendements élevés des bons du Trésor ayant pesé sur le sentiment après les commentaires hawkish du président de la Fed américaine Jerome Powell, qui ont éteint les attentes d'un pic des taux d'intérêt.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 1% à un plus bas d'une semaine de 486,39, tandis que le Nikkei japonais était en baisse de 0,50%.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine, dont M. Powell, ont déclaré jeudi qu'ils n'étaient toujours pas sûrs que les taux d'intérêt soient suffisamment élevés pour mettre fin à la lutte contre l'inflation.

La Fed s'est engagée à mener une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2 % au fil du temps", a déclaré M. Powell lors d'un événement organisé par le Fonds monétaire international.

"Nous ne sommes pas convaincus d'avoir atteint une telle position.

Les commentaires de M. Powell ainsi qu'une faible vente aux enchères de 24 milliards de dollars de bons du Trésor à 30 ans ont fait grimper les rendements, jetant une ombre sur les actions et apportant un soutien au dollar.

"Il ne sert à rien d'inciter le marché à s'attendre à des réductions jusqu'à ce qu'elles semblent nécessaires", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

Les investisseurs sont à l'affût de signes indiquant que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum après que la Fed a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière, une décision qui a renforcé la spéculation selon laquelle le cycle de hausse des taux était terminé, ce qui a entraîné une hausse de courte durée des actifs à risque.

M. Carnell a déclaré que la Fed devait maintenir les taux et les rendements obligataires à un niveau raisonnablement élevé pour parvenir à un resserrement des conditions financières qui entraînera une baisse de l'inflation et permettra à la Fed d'abaisser ses taux à terme.

Cette rhétorique doit se poursuivre, "nous n'avons pas définitivement terminé, il est encore possible d'en faire plus"... (vous) faites cela jusqu'à la veille de la baisse", a-t-il déclaré.

Au cours de la nuit, les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, mettant fin à la plus longue série de victoires du Nasdaq et du S&P 500 en deux ans, alors que l'optimisme du marché à l'égard d'une politique monétaire plus souple s'est estompé.

Les actions chinoises ont reculé de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,6 %, les inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale ayant refait surface après que les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation avaient de nouveau plongé dans la contraction.

Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB, a déclaré que ces données maintiennent la pression sur Pékin pour qu'il continue à assouplir progressivement sa politique monétaire et fiscale.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1 point de base à 4,620% dans les heures asiatiques, après avoir augmenté de 10,7 points de base pendant la nuit. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 2,1 points de base à 4,746% après avoir augmenté de 12,1 points de base au cours de la nuit.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar a conservé ses gains de la nuit et s'est maintenu à 105,87. Le dollar s'est approché de son plus haut niveau en un an, à 151,38 yens, et a atteint son plus haut niveau en une semaine face aux dollars australien et néo-zélandais.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,03% à 75,72 dollars le baril et le Brent était à 80,08 dollars, en hausse de 0,09% sur la journée. Le marché du pétrole s'est effondré cette semaine en raison des inquiétudes concernant la demande et de l'affaiblissement de la prime de risque de guerre qui a déclenché un mouvement de vente.

L'or au comptant a peu changé à 1 959,74 $ l'once et est en voie de connaître sa pire semaine depuis plus d'un mois, les rendements élevés et le dollar plus fort ayant pesé.