Les actions asiatiques ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en données qui culminera avec un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis qui pourrait ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt dans ce pays, même si ce n'est pas avant plusieurs mois.

Les jours fériés aux États-Unis et au Royaume-Uni ont rendu les échanges difficiles avant les chiffres de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle de base (PCE), la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale. Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,3 % en avril, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %, avec des risques à la baisse.

"Les données sur les prix à la consommation et à la production suggèrent que l'inflation de base PCE a perdu de son élan en avril, après un début d'année vigoureux. En effet, nous prévoyons que l'indice de base progresse de 0,22 % m/m contre 0,32 % en mars et une estimation initiale de 0,25 %", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

"Nous prévoyons également que l'indice principal augmentera de 0,23 % par rapport à mars, tandis que l'indice de référence se réduira probablement à 0,26 %.

Les chiffres de l'inflation dans la zone euro sont également attendus vendredi et une hausse attendue à 2,5 % ne devrait pas empêcher la Banque centrale européenne d'assouplir sa politique la semaine prochaine.

Les décideurs Piero Cipollone et Fabio Panetta ont tous deux indiqué une réduction prochaine au cours du week-end, tandis que les marchés impliquent une probabilité de 88 % d'un assouplissement à 3,75 % le 6 juin.

La Banque du Canada pourrait également assouplir sa politique la semaine prochaine, tandis que la Fed attendrait jusqu'en septembre pour prendre ses premières mesures.

Au moins huit responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, dont deux fois l'influent directeur de la Fed de New York, John Williams.

Le directeur et le directeur adjoint de la Banque du Japon s'exprimeront plus tard dans la journée de lundi, ainsi que l'économiste en chef de la BCE. La BOJ tiendra sa réunion de politique générale le 14 juin et il est possible qu'elle s'écarte de la tendance mondiale et augmente à nouveau ses taux, bien qu'à un niveau modeste de 0,15 %.

La perspective d'une baisse des coûts d'emprunt dans la majeure partie du monde a été positive pour les actions et les matières premières, même si de nombreux marchés ont subi des prises de bénéfices la semaine dernière.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon s'est raffermi de 0,1 %, après avoir glissé de 1,5 % la semaine dernière et s'être éloigné d'un pic de deux ans.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, avant la publication des prix à la consommation à Tokyo plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont baissé de 0,1 % après avoir atteint des records la semaine dernière suite à la publication des résultats de Nvidia qui ont dépassé les attentes.

En effet, Nvidia a représenté à elle seule un quart des gains du S&P 500 depuis le début de l'année, tandis que les 7 chouchous de la technologie ont progressé de 24 % sur l'année.

Sur les marchés des devises, l'attention s'est à nouveau portée sur le yen et le risque d'une intervention japonaise avant le niveau de 160,00. Le dollar s'est établi à 156,89 yens, après avoir gagné 0,9 % la semaine dernière et s'est rapproché de son récent sommet de 160,245. Le Japon a renouvelé ses efforts pour contrer les chutes excessives du yen au cours d'une réunion du week-end des dirigeants financiers du Groupe des Sept (G7), après qu'une récente augmentation des rendements obligataires à un niveau record de 12 ans n'ait pas réussi à ralentir le déclin de la monnaie.

L'euro est resté stable à 1,0845 dollar, loin de son récent sommet à 1,0895 dollar.

L'or se maintenait à 2 337 dollars l'once, après avoir reculé de 3,4 % la semaine dernière et s'être éloigné d'un sommet historique de 2 449,89 dollars.

Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, en raison des inquiétudes concernant la demande, alors que la saison de conduite aux États-Unis débute cette semaine. Les investisseurs attendent de voir si l'OPEP+ débattra de nouvelles réductions de production lors d'une réunion en ligne le 2 juin, bien que les analystes doutent qu'il y ait un consensus en faveur d'une telle décision.

Le Brent était en hausse de 5 cents à 82,17 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 9 cents à 77,81 dollars le baril.