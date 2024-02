Les actions asiatiques ont légèrement augmenté et le dollar est resté stable mardi avant un rapport clé sur l'inflation américaine qui pourrait aider à façonner les perspectives de taux de la Réserve fédérale et déterminer le calendrier des réductions de taux d'intérêt.

Le bitcoin est resté fort après avoir franchi la barre des 50 000 dollars pour la première fois en plus de deux ans, grâce à l'afflux de fonds négociés en bourse adossés à l'actif numérique. Il était à 50 0097 dollars dans les heures asiatiques.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,15 % dans les premiers échanges. L'indice est en baisse de 3 % depuis le début de l'année.

L'indice japonais Nikkei, quant à lui, a continué sur sa lancée de l'année dernière et est en hausse de 12 % pour l'année. Mardi, l'indice a augmenté de 1,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 34 ans, grâce à la faiblesse du yen, qui s'approche du niveau très surveillé de 150 pour un dollar.

Les marchés financiers chinois sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et reprendront leurs activités le lundi 19 février, tandis que les marchés de Hong Kong reprendront leurs activités le 14 février, laissant les marchés asiatiques dans l'expectative et s'inspirant de Wall Street.

Lundi, le Nasdaq a reculé lors de la séance de l'après-midi après avoir brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021. L'indice de référence S&P 500 a clôturé en baisse mais est resté juste au-dessus du niveau des 5 000 points qu'il a franchi vendredi. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont baissé de 0,16%. [.N]

Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera sur les rapports cruciaux de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de janvier, prévu plus tard dans la journée, et de l'Indice des prix à la production, prévu pour être publié vendredi.

Une série de données récentes, tirées par la vigueur du marché du travail, ont souligné la résistance de l'économie américaine et poussé les opérateurs à revoir à la baisse les attentes d'une baisse rapide et importante des taux d'intérêt de la part de la Fed.

Les marchés ont pratiquement éliminé les chances d'une réduction des taux en mars, les traders estimant à 13 % les chances d'un assouplissement, contre 77 % un mois plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC augmente de 2,9 % en glissement annuel, contre 3,4 % le mois précédent, et à ce que l'inflation de base annuelle ralentisse à 3,7 % en janvier, contre 3,9 % le mois précédent.

Toutefois, il existe un risque de surprise à la hausse, ce qui pourrait faire grimper les rendements et renforcer le dollar, selon Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.

"La probabilité d'une baisse des taux en mai est d'environ 70 %, et il semble possible de la porter à juin, les marchés restant sensibles aux surprises hawkish pour l'instant.

Les opérateurs tablent toujours sur 111 points de base de réduction cette année, contre 75 points de base d'assouplissement prévus par la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 4,172 %. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,16.

Le yen japonais, qui est sensible aux taux américains, était en dernier lieu à 149,38 pour un dollar, non loin du niveau très surveillé de 150 qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouvelles prises de becs de la part des responsables japonais dans une tentative de soutenir la monnaie. [FRX/]

Dans les matières premières, le brut américain a augmenté de 0,03% à 76,94 $ le baril et le Brent était à 81,99 $, en baisse de 0,01% sur la journée. [O/R]