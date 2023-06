Les actions asiatiques ont reculé lundi, matérialisant des gains après leur meilleure progression hebdomadaire en cinq mois, tandis que les investisseurs attendaient la décision sur les taux en Chine et les témoignages du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell pour obtenir des indices sur la voie à suivre.

L'Europe devrait étendre son déclin à l'ouverture des marchés, les contrats à terme pan-régionaux de l'Euro Stoxx 50 étant en baisse de 0,7 %. Les marchés américains sont fermés pour la fête du 19 juin, les contrats à terme de Wall street étant pour la plupart stables en Asie.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,8 % lundi, après avoir atteint un plus haut de quatre mois lors de la session précédente et avoir terminé en hausse de 3 % pour la semaine, la meilleure depuis janvier.

Le Nikkei japonais a chuté de 1,3 %, après avoir atteint un sommet de trois décennies vendredi, soutenu par la Banque du Japon (BOJ) qui a laissé inchangée sa politique ultra-légère, ce qui a fait chuter le yen à son plus bas niveau depuis sept mois par rapport au dollar américain.

Les bons du Trésor n'ont pas été échangés, tandis que les contrats à terme ont augmenté d'une fraction dans un contexte de faible liquidité.

En Chine, l'espoir d'une relance plus vigoureuse s'est renforcé, mais le manque de détails concrets lors d'une réunion du cabinet vendredi a déçu les investisseurs. Les blue chips chinoises ont glissé de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,6 %.

Dimanche, Goldman Sachs a réduit ses prévisions de croissance du PIB chinois pour cette année de 6,0 % à 5,4 %, rejoignant ainsi d'autres grandes banques qui ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour la deuxième économie mondiale.

"À ce stade, l'économie est tiraillée entre la baisse de la dynamique de croissance et l'augmentation du soutien politique", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

"Nous estimons que les vents contraires à la croissance vont probablement persister alors que les décideurs politiques sont limités par des considérations économiques et politiques dans la mise en œuvre de mesures de relance significatives.

La Banque populaire de Chine devrait réduire ses taux d'intérêt préférentiels sur les prêts de référence mardi, après une réduction similaire des prêts à moyen terme la semaine dernière.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lundi. Alors qu'il achève sa rare visite à Pékin, tous les regards se tournent vers lui pour savoir s'il rencontrera également le président chinois Xi Jinping plus tard dans la journée.

POWELL MONTE SUR SCÈNE

Après une semaine au cours de laquelle le marché boursier a applaudi la décision de la Fed de ne pas relever ses taux en juin, les investisseurs se tournent également vers un certain nombre d'intervenants de la Fed cette semaine, M. Powell devant s'exprimer devant le Congrès mercredi et jeudi.

Certains responsables ont déjà fait part de leur optimisme, et comme le graphique à points indique deux hausses supplémentaires, les marchés évaluent à 70 % la probabilité que la Fed relève ses taux d'un quart de point en juillet avant de les maintenir pour le reste de l'année...

"Le président de la Fed, M. Powell, témoigne devant la Chambre des représentants et le Sénat en se concentrant sur la question de savoir si la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) de juillet est vraiment "en direct" et si le graphique à points de la Fed indiquant deux hausses supplémentaires est un véritable scénario de base en fonction des données ou plus "aspirationnel"", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

La Banque d'Angleterre se réunit également jeudi et devrait relever ses taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre 4,75 %, son plus haut niveau depuis 15 ans. Les marchés parient sur une augmentation des taux de la banque centrale britannique à près de 6 % cette année.

Sur le marché des devises, le Dollar Index a peu varié par rapport à ses principaux homologues à 102,33 lundi, après avoir chuté de 1,2% la semaine précédente, soit la plus forte baisse en cinq mois.

Le yen a été affaibli par une BOJ dovish, touchant un plus bas de sept mois à 141,97 pour un dollar, tandis que la Banque centrale européenne hawkish, qui a augmenté les taux d'un quart de point la semaine dernière, a aidé l'euro à se maintenir près d'un sommet de cinq semaines à 1,093 $.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1 % lundi. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,5 % à 70,74 le baril, et le pétrole Brent a baissé de 1,4 % à 75,52 $ le baril.

Le prix de l'or est resté stable à 1 957,39 dollars l'once.