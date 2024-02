Les actions asiatiques ont reculé mercredi, alors que les attentes d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine ont diminué l'appétit pour le risque, les investisseurs se tournant vers les minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine pour obtenir des indices sur les perspectives de politique.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,09% mercredi. Le Nikkei japonais a reculé de 0,21 %, après avoir stagné ces derniers jours à proximité du sommet historique atteint en 1989.

Les actions chinoises ont été mitigées dans les premiers échanges, un jour après la plus grande réduction jamais enregistrée du taux hypothécaire de référence du pays, alors que les autorités ont intensifié leurs efforts pour soutenir le marché de l'immobilier en difficulté.

Mercredi, l'indice CSI300 a baissé de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1 %.

Les bourses chinoises ont déclaré mardi que le grand fonds d'investissement Lingjun Investment avait enfreint les règles de négociation ordonnée et lui ont interdit d'acheter et de vendre pendant trois jours, dans le cadre de mesures réglementaires plus larges visant à rétablir la confiance du marché.

Bien que les analystes aient salué l'importante réduction des taux hypothécaires, ils ont déclaré que d'autres mesures étaient nécessaires pour redresser le moral des investisseurs.

"Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, a déclaré au Reuters Global Markets Forum : "Je pense que nous devrions être habitués au comportement progressif de la PBoC à présent.

"Tout arrive donc plus tard que prévu et par bribes.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont terminé en baisse, le Nasdaq affichant les plus fortes baisses, le fabricant de puces Nvidia ayant trébuché avant la publication de ses résultats très attendus plus tard dans la journée de mercredi.

Sur le front de la politique monétaire, les traders auront l'occasion d'évaluer les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée pour tout indice supplémentaire sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera son cycle d'assouplissement.

Les données de la semaine dernière ont montré une inflation américaine faible, ce qui a incité les investisseurs à repousser les attentes d'un début précoce du cycle de réduction des taux d'intérêt. Les marchés estiment désormais que le point de départ de l'assouplissement se situera en juin, alors qu'ils tablaient sur mars au début de l'année.

Une courte majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attend à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt en juin.

Les marchés s'attendent désormais à ce que la Fed réduise ses taux de 92 points de base cette année, ce qui est plus proche des 75 points de base d'assouplissement prévus par la Fed elle-même et nettement inférieur aux 150 points de base d'assouplissement prévus par les opérateurs au début de l'année.

L'évolution des perspectives en matière de taux a soutenu le dollar cette année et maintenu le yen, qui est extrêmement sensible aux taux américains, à un niveau proche de son plus bas niveau depuis trois mois.

Le yen s'est affaibli de 0,03% à 150,05 pour un dollar, ancré au niveau clé de 150 depuis quelques jours, ce qui maintient les opérateurs dans l'expectative d'une intervention des autorités japonaises.

Les exportations japonaises ont augmenté plus que prévu en janvier, aidant à atténuer certaines inquiétudes concernant la demande et la production après que les données de la semaine dernière aient montré que l'économie a basculé de manière inattendue dans la récession au quatrième trimestre.

Par rapport à un panier de devises, l'indice du dollar a progressé de 0,038% à 104,08, non loin du sommet de trois mois de 104,97 qu'il a atteint la semaine dernière.

Dans les matières premières, le brut américain a augmenté de 0,17% à 77,17 dollars le baril et le Brent était à 82,50 dollars, en hausse de 0,19% sur la journée.

Les contrats à terme sur le minerai de fer ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de trois mois, en raison des inquiétudes croissantes concernant les perspectives de la demande en Chine, le principal consommateur.

L'or au comptant a augmenté de 0,1 % pour atteindre 2 024,91 dollars l'once.