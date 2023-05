Les actions asiatiques sont restées stables mardi malgré des données économiques chinoises plus faibles que prévu, les investisseurs s'attendant à ce que la deuxième plus grande économie du monde apporte un soutien politique.

Les investisseurs s'attendent à ce que la deuxième plus grande économie du monde fournisse un soutien politique. Les attentes d'une baisse du dollar ont également soutenu les marchés émergents, bien que les investisseurs se soient méfiés des négociations cruciales sur le plafond de la dette du gouvernement américain, avec un peu plus de deux semaines avant que le gouvernement ne se retrouve à court d'argent pour payer ses factures.

Le Topix japonais a gagné 0,48% à 2 124,92, son plus haut niveau depuis août 1990, aidé par les perspectives solides de ses mégabanques.

La production industrielle chinoise a augmenté de 5,6% en avril par rapport à l'année précédente, s'accélérant par rapport au rythme de 3,9% observé en mars et marquant la croissance la plus rapide depuis septembre 2022, selon des données publiées mardi. Mais cette croissance est restée bien en deçà des attentes d'un sondage Reuters auprès des analystes, qui tablaient sur une augmentation de 10,9 %.

Les ventes au détail n'ont pas non plus répondu aux attentes et, dans le contexte de la faiblesse de l'industrie chinoise, de la croissance du crédit et des indicateurs d'importation, ont mis en évidence une reprise post-COVID vacillante.

Avec des résultats plus faibles, le marché s'attend à ce que la réponse politique tente de soutenir l'économie et de s'assurer que la confiance des entreprises est de retour et que la croissance est plus durable, a déclaré Kerry Craig, un stratège du marché mondial chez JPMorgan.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,3 %.

"Le marché pense que la Fed est finie et que le dollar américain va baisser un peu, ce qui soutient les marchés asiatiques", a déclaré Kerry Craig.

L'indice boursier chinois de référence a baissé de 0,29%. Mais l'indice Hang Seng de Hong Kong a prolongé son rallye de la veille, ouvrant en hausse de 0,53%, avec la jauge technologique grimpant de 1,19%.

L'indice de référence japonais Nikkei a ouvert en hausse de 0,71 % à 29 838,01.

L'indice australien S&P/ASX 200 a toutefois perdu 0,14 % dans les premiers échanges.

L'indice du dollar Index a baissé de 0,039%, le yen japonais se renforçant de 0,12% par rapport à la monnaie américaine, à 135,96 pour un dollar.

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 1,5 point de base à 3,4906% mardi.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,39% à 71,39 dollars le baril et le Brent était à 75,55 dollars, en hausse de 0,43% sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 016,75 dollars l'once.