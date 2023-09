Les actions asiatiques se sont éloignées de leur plus bas niveau depuis 10 mois, mais sont en passe d'enregistrer leur plus mauvaise performance trimestrielle depuis un an, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt élevés ayant pesé sur le sentiment, tandis que le dollar s'est maintenu à un niveau élevé.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,59%, mais pas très loin du plus bas niveau en 10 mois qu'il a touché jeudi.

L'indice devrait chuter de 5 % entre juillet et septembre, ce qui constituerait sa pire performance trimestrielle depuis la chute de 13,6 % enregistrée au cours de la même période l'année dernière.

L'indice japonais Nikkei a baissé de 0,10 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 0,21 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,64 %. Les marchés chinois étaient fermés pour cause de vacances et feront relâche la semaine prochaine.

L'attention se portera sur le secteur immobilier chinois après que le groupe China Evergrande a déclaré que son fondateur faisait l'objet d'une enquête sur des soupçons de "crimes illégaux".

Pendant ce temps, les données ont montré que l'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre et l'activité semble s'être accélérée ce trimestre, mais une fermeture imminente du gouvernement et une grève en cours des travailleurs de l'automobile assombrissent les perspectives pour le reste de l'année 2023.

"Lors de la dernière conférence de presse de la Fed, (Jerome) Powell, président de la Fed, a mentionné que si la Fed fixe des niveaux cibles de PIB réel, elle évalue si cela pose un risque pour la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 %", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux, Amérique du Nord, chez Validus Risk Management.

"De ce point de vue, le chiffre actuel du PIB n'est pas considéré comme une menace significative et peut apporter un certain réconfort dans un environnement inflationniste par ailleurs préoccupant."

Les investisseurs vont maintenant porter leur attention sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi pour obtenir les dernières informations sur l'inflation.

La récente hausse des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, a jeté une ombre sur le marché boursier, et l'orientation hawkish de la Réserve fédérale la semaine dernière a également pesé sur le sentiment de risque.

Dans les heures asiatiques, le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 0,8 point de base à 4,589%, s'éloignant du nouveau sommet de 16 ans de 4,688% qu'il a atteint jeudi.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi que la décision de la banque centrale de maintenir les taux au début du mois était la bonne, et qu'il n'était pas certain que d'autres changements de politique monétaire soient nécessaires dans les mois à venir.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar a baissé de 0,057% à 106,10 mais est resté proche du plus haut de 10 mois de 106,84 qu'il a atteint en début de semaine. L'indice est en hausse de 2,4% ce mois-ci et s'apprête à enregistrer un deuxième mois consécutif de hausse.

Le yen japonais était à 149,33 pour un dollar, dangereusement proche du niveau de 150 qui est considéré comme pouvant déclencher une intervention des autorités japonaises.

L'inflation de base dans la capitale japonaise a ralenti en septembre pour le troisième mois consécutif, principalement en raison de la baisse des coûts du carburant, ont montré des données vendredi, suggérant que les pressions sur les coûts commencent à atteindre leur maximum, ce qui constitue un soulagement pour la fragile reprise économique.

Les prix du pétrole ont chuté dans les premiers échanges vendredi après un récent rebond, les prises de bénéfices et les attentes d'augmentation de l'offre par la Russie et l'Arabie Saoudite l'emportant sur les prévisions d'une demande positive de la part de la Chine pendant ses vacances de la Semaine d'or.

Le pétrole brut américain était en hausse de 0,09% à 91,79 dollars le baril et le Brent était à 95,17 dollars, en baisse de 0,22% sur la journée.

Les prix de l'or se sont préparés à leur plus forte baisse mensuelle depuis février, oscillant autour de leurs plus bas niveaux depuis six mois. L'or au comptant a peu changé à 1 864,70 $ l'once.