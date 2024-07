Les actions asiatiques ont progressé lundi, les investisseurs se montrant plus confiants quant à une baisse des taux d'intérêt américains en septembre, tandis que l'euro a été confronté à l'incertitude politique, les élections françaises laissant présager un parlement sans majorité.

En France, une alliance de gauche a, contre toute attente, pris la première place devant l'extrême droite, un bouleversement majeur qui devait empêcher le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen de diriger le gouvernement.

La défaite de l'extrême droite a été un soulagement pour les investisseurs, même s'ils craignent que les projets de la gauche ne remettent en cause de nombreuses réformes du président Emmanuel Macron en faveur du marché.

"Il sera difficile pour la France de former un gouvernement et l'issue potentielle la plus probable est maintenant un arrangement entre des parties de la gauche et Macron", a déclaré Holger Schmiedling, économiste en chef chez Berenberg.

"Cela pourrait se traduire par un recul des réformes plutôt que par de nouvelles réformes. Je dirais que le résultat est moins mauvais que ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu être bien pire.

La monnaie unique a reculé d'une fraction en réaction à 1,0825 $, après avoir atteint 1,0843 $ vendredi, lorsque la faiblesse du rapport sur l'emploi aux États-Unis a sapé le dollar.

L'euro était également en baisse de 0,25% sur le franc suisse à 0,9680 francs, mais est resté ferme sur le yen à 174,00 . Le dollar s'est maintenu à 160,70 yens JPY=EBS>, juste à côté de son récent sommet de 161,86.

Les actions ont été soutenues par l'espoir d'un assouplissement de la politique américaine. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,1%, réduisant les gains antérieurs, après avoir atteint un sommet de deux ans la semaine dernière.

Le Nikkei japonais s'est maintenu près de ses records.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en baisse de 0,1 %. La saison des bénéfices démarre plus tard cette semaine avec la publication des résultats de Citigroup, JP Morgan et Well Fargo.

Les investisseurs ont considéré que le rapport sur l'emploi de vendredi renforçait les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, les contrats à terme impliquant désormais une probabilité de 77 %.

Les marchés ont également intégré 53 points de base d'assouplissement pour cette année, contre environ 40 points de base il y a un mois.

"La croissance de la masse salariale sur trois mois a fortement chuté à +177k contre +249k précédemment, entraînée par 111k de révisions à la baisse", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

"Nous continuons de penser que le FOMC procédera à sa première réduction en septembre, suivie de réductions trimestrielles jusqu'à un taux terminal de 3,25-3,5 %."

Les obligations d'État ont augmenté à la suite de ce rapport, les rendements à 10 ans ayant baissé à 4,297 % après avoir atteint 4,4930 % au début de la semaine dernière.

Le président de la Fed, Jerome Powell, aura l'occasion de présenter ses perspectives lorsqu'il se présentera devant le Congrès mardi et mercredi, tandis que plusieurs autres responsables de la Fed prendront la parole cette semaine.

Le principal événement économique sera le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis jeudi, où l'inflation globale devrait ralentir à 3,1 %, contre 3,3 %, l'inflation de base restant stable à 3,4 %.

Les données sur l'inflation allemande sont publiées le même jour, tandis que la Chine publie les prix à la consommation et les chiffres du commerce cette semaine.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu près de son plus haut niveau en un mois, à 2 385 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont augmenté en raison de la forte demande de carburant en été et des perturbations potentielles de l'approvisionnement dues aux ouragans dans le golfe du Mexique.

Le Brent a gagné 22 cents à 86,76 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 2 cents à 83,18 dollars le baril.