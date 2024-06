Les actions asiatiques ont progressé jeudi sur la base des attentes croissantes de la Réserve fédérale américaine qui devrait réduire ses taux d'intérêt en septembre, tandis que l'euro a progressé avant la réunion de politique de la Banque centrale européenne où une réduction des taux est largement attendue.

L'évolution des attentes de la Fed a fait grimper les prix du pétrole et a entraîné les rendements du Trésor à leur plus bas niveau depuis deux mois, après que les données de cette semaine aient indiqué que le marché de l'emploi américain se détendait.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 1,14 %, tiré par les valeurs technologiques. L'indice était en passe de réaliser un gain de 2,7 % sur la semaine et de mettre fin à une série de deux semaines de baisse. L'indice japonais Nikkei a augmenté de 1 %.

Les actions chinoises ont également progressé, l'indice des valeurs vedettes augmentant de 0,38 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,81 %.

Les actions indiennes se sont préparées à un début de séance en demi-teinte après une semaine agitée, le Premier ministre Narendra Modi ayant été officiellement nommé à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition pour un troisième mandat consécutif.

Pour la première fois, Modi sera à la tête d'un gouvernement dépendant du soutien d'alliés régionaux dont la loyauté a vacillé au fil du temps, ce qui pourrait compliquer le programme de réforme du nouveau cabinet et a troublé certains investisseurs.

Mercredi, les indices S&P 500 et Nasdaq ont atteint des records de clôture, et Nvidia, la coqueluche de l'IA, est devenue la deuxième entreprise la plus précieuse au monde après avoir franchi la barre des 3 000 milliards de dollars d'évaluation boursière et dépassé Apple.

Le rapport sur les emplois privés du mois de mai, publié mercredi, est la dernière donnée suggérant une détente sur le marché du travail, après qu'un rapport publié mardi a montré que les offres d'emploi ont chuté en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Les marchés se sont inspirés des données sur l'emploi cette semaine et évaluent désormais à 49 points de base les réductions de taux de la Fed cette année, avec 69 % de chances de réduire les taux en septembre, contre 47,5 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"Nous sommes toujours dans la zone Boucles d'or, les mauvaises nouvelles économiques ont été bénéfiques pour les actions car les réductions de taux de la Fed sont de nouveau sur la table", a déclaré Ben Bennett, stratégiste d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal And General Investment Management.

Les investisseurs se concentrent désormais sur le rapport sur les emplois non agricoles pour le mois de mai, qui doit être publié vendredi. Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes prévoit une augmentation de 185 000 emplois.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le nombre d'emplois augmente de 185 000. "Nous avons besoin d'une augmentation de 100 à 150 000 emplois pour maintenir le scénario "Boucles d'or"", a déclaré M. Bennett. "Si ce chiffre est beaucoup plus élevé, les rendements pourraient remonter, mais s'il est nul ou négatif, nous pourrions à nouveau parler d'un atterrissage brutal.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans se situaient à 4,2929 % dans les heures asiatiques. Mercredi, les rendements sont tombés à 4,2750 %, leur niveau le plus bas depuis le 1er avril.

Sur le marché des devises, le dollar était globalement en baisse, le yen se renforçant à 155,445 pour un dollar, proche d'un plus haut de plus de deux semaines de 154,55 touché mardi.

L'euro était en hausse de 0,2 % à 1,089025 $, non loin du sommet de deux mois et demi qu'il a atteint mardi, avant la réunion de la BCE qui donnera le coup d'envoi d'une nouvelle série d'examens de la politique des banques centrales, la Fed et la Banque du Japon devant se réunir la semaine prochaine.

La BCE est presque certaine de réduire les taux d'intérêt, qui ont atteint des niveaux record jeudi, et devrait reconnaître qu'elle a fait des progrès dans sa lutte contre l'inflation, tout en soulignant que le combat n'est pas encore terminé.

Les investisseurs se concentreront sur les commentaires et les projections économiques pour évaluer ce qui se passera après la réduction attendue des taux. Les marchés tablent sur une baisse de 64 points de base cette année.

Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises, a déclaré que le principal risque à l'approche de la réunion est que les faucons de la BCE ne parviennent pas à atteindre la barre haute ou qu'ils signalent clairement de nouvelles baisses de taux.

"Le marché pourrait percevoir cela comme une erreur de politique, car une série de baisses de taux pourrait potentiellement exacerber l'inflation à moyen terme.

La Banque du Canada a réduit son taux directeur mercredi, le premier pays du G7 à le faire, dans un mouvement largement attendu, mais a indiqué que l'assouplissement serait progressif et dépendrait des données.

Dans les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,48% pour atteindre 78,79 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,66% pour atteindre 74,55 dollars.