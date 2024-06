Les actions asiatiques se sont redressées jeudi, tandis que les rendements obligataires ont chuté, les investisseurs mettant en balance le ralentissement de l'inflation américaine et la position plus optimiste de la Réserve fédérale.

Les actions japonaises ont sous-performé et le yen a reculé par rapport au dollar, alors que la Banque du Japon a entamé sa réunion de politique générale de deux jours.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,9 %, les actions taïwanaises ont bondi de 1,7 % et le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de près de 1 %, soutenu par le S&P 500 américain et le Nasdaq à forte composante technologique qui ont clôturé à des niveaux record pendant la nuit.

Les contrats à terme américains laissent présager de nouvelles hausses, le S&P progressant de 0,2 % et le Nasdaq de 0,6 %.

Le Nikkei japonais a légèrement augmenté de 0,1 % après une première progression due à la technologie.

Wall Street s'est fortement redressée, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont chuté au début de la session américaine, après que l'indice des prix à la consommation (IPC), très surveillé, ait montré que les prix de base ont augmenté à leur rythme annuel le plus lent depuis plus de trois ans le mois dernier.

Cependant, les investisseurs ont été secoués plus tard lorsque les responsables de la Fed ont réduit les projections de réduction des taux d'intérêt cette année à une seule baisse d'un quart de point.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que l'inflation s'était considérablement ralentie, mais qu'elle restait encore trop élevée.

Dans le même temps, il a déclaré que la décision relative à la trajectoire des taux avait été "serrée" pour de nombreux décideurs politiques et que, dans une certaine mesure, la Fed avait simplement échangé un début anticipé des réductions de taux cette année en ajoutant une réduction supplémentaire anticipée pour 2025.

"Ces projections restent tributaires des données à venir, et à cet égard, l'indice des prix à la consommation du mois de mai a constitué une véritable surprise pessimiste", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point, à Singapour.

"Ce qui importe vraiment pour les marchés, c'est que la tendance actuelle à l'atterrissage en douceur a probablement atteint son point culminant. Cela pourrait contribuer à un pic des prix des actions au cours de l'été dans l'hémisphère nord".

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a peu varié à 4,31 % jeudi, après avoir commencé la journée de mercredi avec une hausse de 10 points de base. Il est descendu jusqu'à 4,25 % après la surprise de l'IPC, son niveau le plus bas depuis le 1er avril.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé de 3 points de base à 0,955 % pour la première fois depuis le 17 mai.

Le journal Nikkei a rapporté que la BOJ est susceptible de débattre d'une réduction des achats mensuels d'obligations lors de sa réunion politique qui se termine vendredi, faisant écho à des rapports antérieurs de Reuters et d'autres organes de presse.

Daniel Hurley, spécialiste des portefeuilles chez T. Rowe Price à Tokyo, a déclaré qu'une réduction des achats de JGB est probable cette semaine, et qu'il y a un potentiel pour une hausse des taux en juillet, mais qu'aucune de ces deux décisions ne fera bouger l'aiguille de manière substantielle pour les marchés.

"Nous nous attendons à ce que la BoJ reste accommodante et dovish, (et) avec cela, nous nous attendons à ce que le yen reste relativement faible et déterminé par les différentiels de taux d'intérêt à l'échelle mondiale.... Nous restons constructifs sur les actions japonaises.

Le yen a été le grand perdant de la nuit par rapport au dollar, alors que la plupart des autres grandes monnaies ont enregistré des gains substantiels.

Le yen a baissé de 0,14% à 156,92 pour un dollar, effaçant la moitié de la hausse de 0,28% enregistrée mercredi.

Pendant ce temps, l'euro est resté stable à 1,0808 $ après avoir progressé de 0,64% au cours de la nuit.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a augmenté de 0,07% à 104,76, après une baisse de 0,54% mercredi.

L'or a reculé de 0,3 % à 2 315,55 dollars l'once.

Le pétrole brut a légèrement baissé, sous la pression d'une augmentation plus importante que prévu des stocks américains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 14 cents, soit 0,17%, pour atteindre 82,46 dollars le baril, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 16 cents, soit 0,2%, pour atteindre 78,34 dollars. Les deux références avaient gagné environ 0,8 % au cours de la session précédente.