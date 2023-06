Les actions de la région Asie-Pacifique ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-février vendredi, s'inspirant de la hausse de Wall street au cours de la nuit, alors que le marché parie de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

Les rendements obligataires japonais et australiens ont suivi ceux des bons du Trésor américain à la baisse, et le dollar est resté sur la défensive au début de la session asiatique.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a augmenté de 0,6 % et a atteint à un moment donné son niveau le plus élevé depuis le 16 février.

Une grande partie de cette hausse est due à un bond de 1,66% du Nikkei japonais, qui a fortement rebondi après avoir chuté de son plus haut niveau en 33 ans lors de la session précédente.

Le Hang Seng de Hong Kong a ajouté 0,21%, tandis que les blue chips de la Chine continentale ont légèrement augmenté de 0,1%.

À Wall street, les gains ont été menés par le Nasdaq , à forte composante technologique, qui a bondi de 1,27 %. L'indice S&P 500, plus large, a augmenté de 0,62 %. Les contrats à terme sur les actions américaines E-mini en Asie ont indiqué une baisse de 0,1 % pour chacun des indices.

Les traders ont maintenant 1 chance sur 4 que la Fed relève ses taux d'un quart de point le 14 juin, contre 75 % de probabilité d'une pause. Cependant, le marché considère qu'une hausse est presque assurée par la décision du 26 juillet, avec une probabilité d'environ 80 %.

Les paris pour une pause ont été soutenus par les données de la nuit montrant que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi.

Cependant, certains analystes soulignent que les hausses de taux surprises de la Banque du Canada et de la Banque de réserve d'Australie cette semaine sont autant de raisons de ne pas se reposer sur ses lauriers.

"Je n'irais pas jusqu'à dire que nous allons avoir une hausse des taux, mais je pense que nous devrions avoir un prix d'au moins 50 %", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets à Sydney.

"Je sais que les gens peuvent souligner que les commentaires du président de la Fed (Jerome) Powell sont plus favorables à un maintien qu'à une hausse, mais il y a eu des développements intéressants depuis sa dernière intervention", a ajouté M. Sycamore.

"Je ne peux pas imaginer qu'il soit satisfait par l'augmentation de l'inflation de base PCE, ni par la solide progression des emplois non agricoles."

Le 19 mai, M. Powell a déclaré qu'il n'était pas encore certain que les taux d'intérêt américains doivent encore augmenter et que les risques d'un resserrement excessif ou d'un resserrement insuffisant étaient devenus plus équilibrés.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui sont extrêmement sensibles aux attentes en matière de politique monétaire, ont peu varié à environ 4,53 % à Tokyo, après une baisse de 3 points de base (pb) à la clôture de la bourse de New York. Le rendement à 10 ans a légèrement augmenté à 3,73 % après avoir chuté de 7 points de base au cours de la nuit.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six grandes devises, a peu varié à 103,34, restant proche du plus bas de plus de deux semaines de 103,29 atteint jeudi.

Le dollar a ajouté 0,15% à 139,135 yens, après avoir glissé à un plus bas d'une semaine de 138,765.

L'euro est resté stable à 1,0784 $, juste en dessous du plus haut de deux semaines atteint jeudi à 1,0787 $.

Ailleurs, la livre turque a prolongé son déclin jusqu'à un nouveau record de 23,54 pour un dollar, même si la nomination par le président Tayyip Erdogan d'un banquier américain au poste de chef de la banque centrale a envoyé un nouveau signal pour un retour à une politique plus orthodoxe.

Le pétrole brut est resté en retrait vendredi suite à un rapport selon lequel les États-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord sur le nucléaire, bien que les deux parties aient nié l'existence d'un accord.

L'optimisme quant à la conclusion d'un accord, qui inclurait la possibilité d'ajouter 1 million de barils par jour à la production iranienne, avait fait chuter le brut West Texas Intermediate (WTI) de 3,50 dollars, à un peu moins de 69 dollars, à un moment donné, jeudi.

Le WTI a perdu 47 cents par rapport à la clôture de jeudi, à 70,83 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 47 cents à 75,49 dollars.