Les actions asiatiques ont été modérées lundi, les traders s'interrogeant sur les perspectives des taux d'intérêt américains, tandis que l'euro a progressé après que l'extrême droite a remporté une part plus faible des voix au premier tour de l'élection surprise en France que ne le prévoyaient certains sondages.

L'euro était en hausse de 0,32 % à 1,0747 $, tandis que les contrats à terme sur les actions européennes ont augmenté de 1 % après que les sondages de sortie des urnes ont montré que le Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen est arrivé en tête au premier tour des élections françaises, mais avec moins de voix que ce que certains analystes avaient prévu.

Ce vote choc a déstabilisé les marchés, car l'extrême droite, ainsi que l'alliance de gauche qui est arrivée en deuxième position dimanche, ont promis d'augmenter considérablement les dépenses à un moment où le déficit budgétaire élevé de la France a incité l'Union européenne à recommander des mesures disciplinaires.

"Le résultat n'est peut-être pas aussi mauvais que le marché le craignait", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

"Nous avons également vu beaucoup de rhétorique de la part d'autres partis qui cherchent à retirer des candidats pour essayer d'éviter que le Rassemblement national ne gagne des sièges au second tour dimanche prochain... Le marché pourrait en tirer un certain réconfort".

L'attention se porte désormais sur le second tour de dimanche prochain et dépendra de la manière dont les partis décideront d'unir leurs forces dans chacune des 577 circonscriptions du pays pour le second tour, ce qui laisse les investisseurs dans l'incertitude et la nervosité.

"Avec ce résultat, les marchés s'attendent à une nouvelle semaine de grande incertitude. Probablement de la peur, car il est encore possible que le RN obtienne une majorité absolue la semaine prochaine", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING à Francfort.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,18%, pour commencer le second semestre de l'année après avoir augmenté de 7% jusqu'à présent en 2024. L'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,57 %.

Pendant ce temps, l'activité manufacturière chinoise a chuté pour un deuxième mois en juin, tandis que l'activité des services est tombée à son plus bas niveau depuis cinq mois, selon une enquête officielle réalisée dimanche, ce qui maintient les appels à de nouvelles mesures de relance alors que l'économie peine à se remettre sur pied.

Sur le plan macroéconomique, les projecteurs restent braqués sur la question de savoir si et quand la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt, à la suite des données de vendredi montrant que l'inflation mensuelle aux États-Unis est restée inchangée en mai.

Au cours des 12 mois précédant mai, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6 % après avoir progressé de 2,7 % en avril. Les chiffres de l'inflation du mois dernier étaient conformes aux attentes des économistes. Ils restent supérieurs à l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed.

Néanmoins, les marchés s'accrochent aux attentes d'au moins deux baisses de taux de la Fed cette année, une baisse en septembre étant considérée comme probable à 63 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Vendredi, les actions américaines ont terminé en baisse après un début de reprise qui s'est évanoui.

Parmi les devises, le yen s'est échangé autour de 160,98 pour un dollar après que le gouvernement, dans une rare révision imprévue des données du produit intérieur brut (PIB) lundi, a déclaré que l'économie japonaise s'est contractée plus que prévu au premier trimestre.

Les données ont également montré que l'activité des usines japonaises est restée inchangée en juin, en raison d'une demande terne et des difficultés rencontrées par les entreprises pour faire face à l'augmentation des coûts due à la faiblesse du yen.

L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres devises, était un peu plus bas à 105,65.