Les actions asiatiques se sont globalement redressées jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a annoncé la fin de son cycle de resserrement et a adopté un ton dovish pour l'année à venir.

Les rendements du Trésor américain ont chuté à un nouveau plus bas de quatre mois, tandis que le dollar a continué à baisser.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 1,8 %, sa plus forte hausse en un jour depuis un mois.

Les valeurs sûres de la Chine continentale ont légèrement augmenté de 0,2 %, tandis que l'indice de référence de Hong Kong a progressé de 1,2 %. Les actions australiennes ont progressé de 1,6 %.

Toutefois, le Nikkei japonais a reculé de 0,7 %, plombé par la forte hausse du yen.

La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi et le directeur de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a déclaré que son resserrement historique de la politique monétaire était probablement terminé, l'inflation diminuant plus rapidement que prévu.

À la quasi-unanimité, 17 des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera plus bas à la fin de 2024 qu'il ne l'est actuellement - la projection médiane montrant que le taux diminuera de trois quarts de point de pourcentage par rapport à la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux américains ont augmenté les chances de voir les taux baisser dès le mois de mars après la décision de la Fed, selon FedWatch de LSEG. Le marché a intégré plus de 150 points de base d'assouplissement l'année prochaine.

"Il s'agit d'un virage très agressif", a déclaré Ben Luk, stratège macroéconomique mondial chez State Street Asia Limited.

"La Fed a suivi les attentes du marché en permettant d'ajouter une baisse de taux supplémentaire dans les perspectives de 2024 et 2025", a-t-il déclaré.

Ce virage agressif aura un impact mitigé en Asie, les actions du secteur technologique en profitant davantage, tandis que les marchés, y compris le Japon, subiront un effet modérateur du fait que sa monnaie se renforce avec l'affaiblissement du dollar américain, a-t-il ajouté.

"Dans l'ensemble, la réunion a été un peu plus dovish que ce à quoi nous nous attendions", a déclaré Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS.

"Toutefois, nous aimerions rappeler qu'ils ne sont pas encore sur le pilote automatique de la piste d'atterrissage et que le calendrier des premières réductions de taux dépend encore de l'évolution des données entrantes et, en particulier, de l'inflation", a-t-il ajouté.

La semaine est chargée pour les banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse annonçant toutes leurs décisions politiques jeudi. La Banque du Japon se prononcera à son tour mardi.

Les actions américaines ont clôturé en forte hausse mercredi et les rendements du Trésor de référence ont chuté à leur niveau le plus bas depuis le 10 août.

Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, étaient en hausse de 0,4 % jeudi, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a continué à baisser jusqu'à 3,9845 %, passant ainsi sous la barre psychologique des 4 %.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a encore baissé de 0,25 % à 102,62.

L'euro a gagné 0,2 % à 1,0899 $.

Le yen s'est nettement renforcé, le dollar perdant 0,7 % à 141,82 yens.

L'or au comptant était en hausse de 0,23% à 2 030,99 dollars l'once, après avoir augmenté de 2,4% mercredi.

Les prix du pétrole ont augmenté, prolongeant les gains de la session précédente.

Le Brent a augmenté de 23 cents, ou 0,31%, s'établissant à 74,49 $ le baril à 0345 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 11 cents, ou 0,16%, et s'est installé à 69,58 dollars le baril.