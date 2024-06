Les actions asiatiques terminent la semaine en demi-teinte après avoir atteint des sommets de 26 mois en début de semaine, ce qui a entraîné des prises de bénéfices, tandis que la vigueur du dollar américain, due aux réductions de taux des banques centrales en Europe, a continué à pousser le yen vers la zone d'intervention.

Au cours de la nuit, la Banque nationale suisse a réduit ses taux pour la deuxième fois, tandis que la Banque d'Angleterre a ouvert la porte à un assouplissement en août après avoir maintenu ses taux stables. La livre sterling, le franc suisse et l'euro ont chuté, entraînant une hausse générale du dollar.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % vendredi, entraîné par un recul des actions technologiques, à la suite d'une séance mitigée à Wall Street la nuit dernière.

L'indice est en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 1% après avoir atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 mercredi, alors qu'une récente série de données américaines peu encourageantes a renforcé les paris sur deux réductions de taux de la part de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,1 % et le yen s'est encore affaibli de 0,1 % pour s'échanger à 159,01, son niveau le plus bas depuis fin avril, lorsque les autorités japonaises sont intervenues sur le marché pour endiguer les baisses rapides de la monnaie.

Des données ont montré plus tôt dans la journée que l'inflation liée à la demande au Japon a ralenti en mai, compliquant les perspectives de hausse des taux d'intérêt.

"Nous voyons de plus en plus de banques centrales ouvrir la porte ou continuer à réduire les taux et c'est une très bonne chose, en particulier parce que nous commençons à voir des données plus molles en provenance des États-Unis", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Mais à court terme, je pense que nous devrions nous attendre à davantage de flux de fin de mois et de fin de trimestre. À moyen terme, je pense que le marché continuera à soutenir les gagnants des secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle."

Les actions chinoises sont restées pour la plupart stables, l'indice composite de Shanghai ayant du mal à rester au-dessus du niveau critique de 3 000 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,9 %.

Sur les marchés des changes, l'euro a subi des pertes à 1,0705 $, après avoir chuté de 0,4 % au cours de la nuit, alors que les réductions de taux en Europe s'accélèrent, tandis que la livre sterling est restée stable à 1,2658 $, son niveau le plus bas depuis cinq mois.

Le dollar s'est également maintenu face au franc suisse à 0,8916 franc, après avoir bondi de 0,8 % au cours de la nuit.

En revanche, les perspectives toujours optimistes de la banque centrale australienne en matière de taux d'intérêt ont propulsé le dollar local à son plus haut niveau depuis 17 ans par rapport au yen à faible rendement, à 105,85 yens.

Les obligations d'État devraient terminer la semaine sur une note négative. Les rendements à deux ans ont augmenté de 2 points de base (pb) vendredi à 4,745% et ont augmenté de 6 pb pour la semaine, tandis que le rendement à 10 ans a également augmenté de 1 pb à 4,2672%, ce qui porte la hausse hebdomadaire à 5 pb.

Les prix du pétrole se sont consolidés vendredi après avoir atteint des sommets de sept semaines en début de semaine. Les contrats à terme sur le Brent ont glissé de 0,1% à 85,59 dollars le baril, tandis que le brut américain a également baissé de 0,1% à 81,19 dollars le baril.

Le prix de l'or est resté stable à 2 358,83 dollars l'once.