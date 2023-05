Les actions asiatiques ont été modérées mercredi et le dollar a oscillé autour d'un pic de cinq semaines, les investisseurs restant réticents face au risque, les négociations sur le plafond de la dette américaine et une série de données économiques mitigées pesant sur le sentiment.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,20 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 était en baisse de 0,56 %. L'indice composite de Shanghai et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont reculé de 0,4 %, entraînés par les données chinoises montrant une reprise hésitante après la crise du Kosovo.

L'indice japonais Nikkei a quant à lui progressé de 0,68 %, dépassant les 30 000 points pour la première fois depuis septembre 2021.

Le président démocrate Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy se sont rapprochés d'un accord visant à éviter un défaut de paiement de la dette américaine.

Après une heure de discussions, M. McCarthy, président de la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes que les deux parties restaient très éloignées d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

Il a toutefois ajouté : "Il est possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas si difficile de parvenir à un accord".

Sans accord, dans environ deux semaines, le gouvernement pourrait ne pas être en mesure de payer ses factures, et les économistes craignent que le pays ne sombre dans la récession.

À l'approche de l'échéance, "une chose dont les investisseurs peuvent être certains, c'est qu'une plus grande incertitude les attend", a déclaré Saira Malik, responsable des investissements chez Nuveen. Mme Malik s'attend à une volatilité accrue sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe jusqu'à ce que l'issue des négociations soit plus claire.

"Le scénario le plus probable est une résolution, peut-être à la dernière minute, permettant au gouvernement fédéral d'honorer ses obligations.

Les indices boursiers américains ont clôturé à la baisse la nuit dernière, freinés par les prévisions moroses de Home Depot et les données sur les ventes au détail d'avril aux États-Unis qui ont souligné le ralentissement des dépenses de consommation.

Les économistes d'ING ont déclaré que les chiffres des ventes au détail aux États-Unis constituent la principale préoccupation macroéconomique. "Ces chiffres ont été inférieurs aux attentes, bien que les nouvelles aient été mitigées, avec un chiffre principal plus bas mais des chiffres de ventes de base plus élevés, ce qui a brouillé le message.

Les données économiques récentes indiquent un ralentissement de l'économie américaine à la suite d'une série de hausses de taux par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation élevée. Les marchés estiment que la Fed devrait réduire ses taux vers la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME, mais certains responsables de la Fed sont restés fidèles à leur rhétorique optimiste.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la Fed devra rester "super forte" dans la lutte contre l'inflation même si le taux de chômage commence à augmenter plus tard dans l'année, tandis que le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il était prématuré de discuter d'une réduction des taux d'intérêt.

Pendant ce temps, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine contre six rivaux, a augmenté de 0,01% à 102,61, se rapprochant du plus haut de cinq semaines de 102,75 qu'il a touché lundi.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,05% à 136,47 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,248 $, en baisse de 0,04% sur la journée.

Le pétrole brut américain a chuté de 0,31% à 70,64 dollars le baril et le Brent était à 74,69 dollars, en baisse de 0,29% sur la journée, alors qu'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis a alimenté les inquiétudes sur la demande à la suite de données économiques plus faibles que prévu aux États-Unis et en Chine, les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde.

Les prix de l'or sont restés stables après s'être éloignés de la barre clé des 2 000 dollars l'once lors de la session précédente. L'or au comptant était à 1 991,49 dollars l'once.