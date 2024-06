Les actions asiatiques se dirigeaient vers un cinquième mois consécutif de hausse vendredi, soutenues par l'idée de plus en plus répandue que le ralentissement de l'inflation aux États-Unis permettrait à la Réserve fédérale d'assouplir ses taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Le président démocrate américain Joe Biden et son rival républicain Donald Trump entreront en scène à 01h00 GMT pour leur premier débat de l'année avant les élections présidentielles américaines de novembre.

Les marchés chinois, en particulier, seront attentifs aux commentaires sur les relations commerciales avec Pékin, qui se sont détériorées ces dernières années.

Sur le front des données, les chiffres de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) de mai aux États-Unis - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - sont attendus plus tard vendredi, et pourraient apporter plus de clarté sur les perspectives des taux d'intérêt américains.

"Si l'inflation de base des PCE de ce soir s'avérait beaucoup plus élevée que les 2,6 % attendus et après les surprises à la hausse des données sur l'inflation au Canada et en Australie cette semaine, cela attiserait les inquiétudes selon lesquelles le déclin de l'inflation mondiale a atteint son point le plus bas et pourrait s'être accéléré dans certains pays", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,06 % au début de la session asiatique et était en passe de gagner 3,2 % pour le mois, sa meilleure performance depuis février.

Les attentes croissantes d'un cycle d'assouplissement imminent de la Fed et l'élan du boom de l'intelligence artificielle ont déclenché un rallye du risque sur les marchés boursiers et catapulté Wall Street à des niveaux record, ce qui a eu pour effet de faire grimper les actions asiatiques.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent désormais à 64 % la probabilité d'une première baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre, contre 50 % il y a un mois.

Le Nikkei japonais a bondi de 0,78 %, annulant une partie de ses pertes de la séance précédente. Il visait un gain mensuel de 3%, aidé par un yen faible et un rallye dans les valeurs technologiques.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux augmenté, respectivement de 0,18% et de 0,3%.

En ce qui concerne les devises, le yen a continué de languir près de son plus bas niveau depuis 38 ans, du côté le plus faible de 160 pour un dollar, laissant les marchés en alerte quant à toute intervention des autorités japonaises pour soutenir la devise.

Le yen était en hausse marginale à 160,68 pour un dollar, mais il devrait perdre plus de 2 % sur le mois, car il continue d'être pénalisé par les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

"Si l'on considère que le rythme actuel de dépréciation est plus lent qu'en avril, il n'y a aucune raison pour que 160 soit la ligne dans le sable", a déclaré Vincent Chung, gestionnaire de portefeuille associé pour la stratégie d'obligations à revenus diversifiés de T. Rowe Price.

"La plupart des prévisions suggèrent qu'une intervention se produirait probablement en cas de dépréciation rapide jusqu'à 163.

Tokyo a dépensé 9,79 trillions de yens (60,94 milliards de dollars) à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour faire remonter le yen de 5 % par rapport à son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation de base dans la capitale du Japon ont augmenté de 2,1 % en juin par rapport à l'année précédente, soulignant le défi auquel la Banque du Japon est confrontée dans le calendrier de sa prochaine hausse des taux d'intérêt, car les pressions sur les coûts dues à la faiblesse du yen maintiennent l'inflation au-dessus de son objectif de 2 %, mais nuisent également à la consommation.

L'euro était en hausse de 0,04 % à 1,0707 $, bien qu'il se dirigeait vers une baisse mensuelle de 1,3 %, la monnaie commune continuant de souffrir de l'agitation politique dans l'Union, avec les élections anticipées en France qui devraient débuter ce week-end.

Sur les marchés des matières premières, l'or a subi le poids de la fermeté du dollar et a baissé de 0,14% à 2 324,12 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,24% à 86,60 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont gagné 0,29% à 81,97 dollars le baril.