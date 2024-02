Les indices boursiers mondiaux ont légèrement augmenté tandis que les rendements des bons du Trésor ont glissé mercredi, les investisseurs essayant d'évaluer le calendrier des réductions possibles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que le dollar s'est éloigné d'un pic de trois mois contre le yen.

Les principaux responsables de la monnaie du Japon ont mis en garde mercredi contre ce qu'ils ont décrit comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen au cours de la nuit.

Nvidia, dont les actions étaient en hausse de 1,4 % et contribuaient à soutenir le S&P 500 et le Nasdaq, a dépassé la valeur de marché d'Alphabet pour devenir la troisième entreprise américaine la plus précieuse.

Les rendements ont brièvement prolongé leurs baisses après que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que le chemin de la Fed vers son objectif d'inflation de 2 % serait toujours sur la bonne voie même si les augmentations de prix sont un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois, et que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

Les attentes du marché pour une réduction d'au moins 25 points de base par la Fed en juin s'élèvent à 78,5 %, selon l'outil FedWatch du CME, tandis que les attentes pour une réduction en mai sont tombées à 38,5 %, contre 63,7 % il y a une semaine.

Le dernier changement dans les attentes de taux est survenu après une surprise à la hausse de l'inflation américaine mardi, qui a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % sur une base annuelle, au-dessus des prévisions d'une augmentation de 2,9 %.

Avec le rapport sur l'IPC, "ce n'est pas comme si l'inflation s'était maintenue, c'est qu'elle s'est accélérée, et c'est ce qui a stimulé le marché. Soudain, les attentes (concernant d'éventuelles baisses de taux) se sont encore réduites", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Chaque publication de données est désormais perçue à travers les yeux de la Fed. Le marché veut savoir quand la Fed se sentira à l'aise pour réduire les taux et initier un régime de réduction des taux", a déclaré M. Krosby.

Jeudi, les ventes au détail américaines seront publiées, tandis que vendredi, l'indice des prix à la production sera publié.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 37,43 points, soit 0,10 %, pour atteindre 38 310,18 ; le S&P 500 a gagné 26,72 points, soit 0,54 %, pour atteindre 4 979,89 ; et le Nasdaq Composite a gagné 125,21 points, soit 0,80 %, pour atteindre 15 780,81.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 3,47 points, soit 0,47 %, à 743,05, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,5 %. L'indice japonais Nikkei, qui a atteint son plus haut niveau en 34 ans mardi, a baissé de 0,7 %.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,1 points de base à 4,265%, contre 4,316% mardi soir. Les rendements avaient grimpé mardi à la suite des données de l'IPC.

L'indice du dollar a baissé de 0,13 % à 104,72, et l'euro a progressé de 0,15 % à 1,0725. Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,16% à 150,55. Le dollar a atteint un pic de trois mois contre le yen mardi.

Le niveau de 150 sur la paire a été considéré dans le passé comme un catalyseur potentiel pour l'intervention des autorités monétaires japonaises. C'est juste après ce niveau qu'elles sont intervenues pour soutenir le yen à la fin de l'année 2022.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 4,20 % pour atteindre 51 659,22 $.

Les contrats à terme sur le pétrole ont baissé, l'augmentation des stocks de brut aux États-Unis ayant pesé sur les prix. Le brut américain a perdu 1,23 $ pour s'établir à 76,64 $ le baril et le Brent a perdu 1,17 $ pour s'établir à 81,60 $.

L'or au comptant est resté stable à 1 991,92 dollars l'once.