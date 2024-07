Les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt alors que les investisseurs attendaient les données clés sur l'inflation américaine.

M. Powell a déclaré aux législateurs du Congrès que même s'il n'était pas encore prêt à déclarer que l'inflation était battue, les États-Unis restaient sur la voie de la stabilité des prix.

et le maintien d'un taux de chômage bas, et que la Fed était "très déterminée à rester sur cette voie".

Le dollar américain a légèrement baissé, tandis que l'euro a légèrement augmenté et que la livre sterling s'est redressée, les commentaires de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre ayant atténué les attentes d'une réduction des taux d'intérêt au mois d'août.

Mardi, M. Powell a déclaré au Congrès qu'étant donné que l'économie américaine ne tournait plus trop rond, la banque centrale devait évaluer les risques et serait en mesure de réduire les taux une fois que l'inflation progresserait davantage.

"Powell réitère le message selon lequel si l'inflation continue de se ralentir, la Fed devrait être prête à modifier ses taux. Il semble également qu'il ait mis un peu plus l'accent sur le marché du travail", a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones à New York. "Il semble que les mois de septembre et de décembre soient à nouveau envisageables pour les baisses de taux."

Outre les commentaires de M. Powell, Mme Mahajan a déclaré que la légère baisse des rendements obligataires semblait également soutenir les actions.

Les investisseurs attendent également le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de juin, qui doit être publié jeudi, et le rapport sur l'indice des prix à la production (IPP), qui doit être publié vendredi, et s'attendent à ce que les données renforcent l'optimisme quant à la capacité de la Fed à réduire ses taux cette année.

Les traders évaluent actuellement à 46 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de deux crans d'ici la fin de la réunion de décembre et à 70 % la probabilité d'une première réduction en septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 221,87 points, soit 0,56%, à 39 513,84, l'indice S&P 500 a gagné 39,89 points, soit 0,72%, à 5 616,87 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 181,01 points, soit 0,98%, à 18 610,30.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 5,22 points, soit 0,64%, à 823,00, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,91%.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 1,6 point de base à 4,284 %, contre 4,3 % mardi, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 2 points de base à 4,4749 %.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,3 point de base à 4,6305 %, contre 4,628 % mardi en fin de journée.

Le dollar a légèrement baissé, la perspective d'une réduction des taux d'intérêt étant toujours d'actualité alors que Powell a terminé son témoignage.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a diminué de 0,05% à 105,07, avec l'euro en hausse de 0,07% à 1,082 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,28% à 161,76. La livre sterling s'est renforcée de 0,44 % à 1,2839 $.

Dans les matières premières, les prix du pétrole se sont établis à la hausse après que les données aient montré qu'une augmentation de l'activité de raffinage aux États-Unis la semaine dernière a entraîné une réduction plus importante que prévu des stocks d'essence et de pétrole brut.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 0,85%, ou 69 cents, à 82,10 dollars le baril et le Brent s'est établi à 85,08 dollars le baril, en hausse de 0,5%, ou 42 cents sur la journée.

Le prix de l'or

a augmenté en raison des attentes accrues de réduction des taux d'intérêt américains, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation de jeudi en vue de renforcer ces attentes.

L'or au comptant a gagné 0,33% à 2 371,38 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,72% à 2 377,00 dollars l'once.