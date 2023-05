Les actions asiatiques et les contrats à terme de Wall street ont augmenté lundi, l'accord conclu en fin de semaine par le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette publique ayant soulagé les investisseurs, bien que les inquiétudes concernant la Chine aient pesé sur le sentiment.

L'Europe devrait ouvrir en légère hausse, les contrats à terme pan-régionaux de l'Euro Stoxx 50 augmentant de 0,2 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,3 %, tandis que ceux du Nasdaq ont progressé de 0,5 %.

Après des semaines de négociations, le républicain McCarthy et M. Biden se sont mis d'accord samedi pour éviter un défaut de paiement déstabilisant sur le plan économique en suspendant jusqu'en 2025 le plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars. L'accord doit maintenant être approuvé par un Congrès divisé de justesse avant que les États-Unis ne se retrouvent à court d'argent pour payer leurs dettes début juin.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,2 %, les baisses des actions chinoises et de Hong Kong compensant les gains observés ailleurs.

Ailleurs, le Nikkei de Tokyo a fait un bond de 1,0 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 33 ans et les actions australiennes, fortement axées sur les ressources, ont gagné 1,0 %.

"Il pourrait y avoir un premier soulagement qui pourrait faire baisser légèrement les rendements, ainsi qu'une remontée du dollar américain, en même temps que les actions. Mais les aléas de l'adoption de l'accord par le Congrès pourraient freiner (l'optimisme)", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la Mizuho Bank à Singapour.

"Et au-delà, les implications primordiales sur le resserrement des liquidités provenant des émissions pour soutenir les liquidités qui sont très faibles au Trésor peuvent augmenter de manière perverse les rendements et freiner les actions. Le dollar, quant à lui, pourrait s'apprécier."

Défiant la tendance haussière, les bluechips chinois ont perdu 0,6 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,8 %, après que les faibles données sur les bénéfices des entreprises industrielles chinoises aient ajouté aux signes d'essoufflement de la deuxième plus grande économie du monde.

Les bons du Trésor américain n'ont pas été échangés en Asie lundi, en raison des vacances du Memorial Day, tandis que les contrats à terme sont restés globalement stables. Les rendements à deux ans ont atteint un plus haut de 2 mois et demi à 4,6390% vendredi, le marché pariant sur des taux plus élevés de la Réserve fédérale pour plus longtemps.

Les actions américaines ont progressé à la fin de la semaine dernière grâce aux espoirs d'un accord sur le plafond de la dette et aux paris sur les entreprises d'intelligence artificielle. L'indice Dow Jones Industrial Average a mis fin à une série de cinq jours de baisse vendredi, tandis que l'indice Nasdaq Composite et l'indice S&P 500 ont clôturé à leurs plus hauts niveaux depuis août 2022.

"Nous avons toujours pensé qu'il y aurait une résolution, et nous l'avons maintenant, ce qui élimine une partie de l'incertitude pour les marchés. Mais une fois que nous aurons dépassé ce stade, que les votes seront passés et que nous reviendrons du Memorial Day, la question sera de savoir ce qui se passera ensuite", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Oui, nous aurons un rallye de soulagement à court terme, mais ensuite nous devrons commencer à penser à la réunion du FOMC de juin, à l'inflation qui sera plus forte que prévu, et à l'argent qui sera drainé hors des marchés".

L'indicateur d'inflation préféré de la Fed - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - a été plus élevé que prévu vendredi. Compte tenu de la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis, les marchés penchent désormais en faveur d'une hausse d'un quart de point de la Fed le mois prochain et estiment que les taux resteront inchangés jusqu'à la fin de l'année.

Au cours de la semaine à venir, les données relatives aux créations d'emplois et aux emplois non agricoles aux États-Unis pourraient influencer la décision de la Fed pour le mois de juin. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le nombre d'emplois ait augmenté de 195 000 en mai, soit un ralentissement par rapport aux 253 000 du mois précédent.

En Turquie, la lire a oscillé à 20,05 contre le dollar, juste un peu au-dessus de son record de 20,06 atteint vendredi, après que le président Tayyip Erdogan ait décroché la victoire à l'élection présidentielle du pays, prolongeant son règne de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

Ailleurs sur les marchés des devises, le Dollar Index - une mesure du billet vert par rapport à ses principaux pairs - était un peu plus bas à 104,17, alors que les devises sensibles au risque ont amorcé un rebond. Cependant, il reste proche de son plus haut niveau de deux mois atteint vendredi.

Les prix du pétrole ont augmenté tôt lundi. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 77,47 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain était à 73,25 dollars le baril, également en hausse de 0,8 %.

Le prix de l'or a peu varié à 1 945,93 dollars l'once.