Les actions asiatiques ont augmenté mercredi, tandis que le dollar s'est replié, les traders ayant pris en compte les données mitigées sur les prix à la production aux États-Unis et s'étant préparés pour le rapport crucial sur les prix à la consommation plus tard dans la journée, qui est susceptible d'influencer la politique à court terme de la Réserve fédérale.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,38%, atteignant un nouveau plus haut de 15 mois plus tôt dans la session. Le Nikkei japonais a gagné 0,58%.

Les données de la nuit ont montré que les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu en avril, indiquant que l'inflation est restée obstinément élevée au début du deuxième trimestre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant lors d'un événement bancaire à Amsterdam, a qualifié les données PPI de "mixtes" plutôt que de "chaudes" parce que les données antérieures ont été révisées à la baisse.

Les investisseurs ont dû revoir à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux américains cette année en raison de la persistance de l'inflation. Ils tablent désormais sur un assouplissement de 43 points de base cette année, contre un assouplissement de 150 points de base prévu au début de 2024.

"L'anticipation des baisses de taux par le marché s'est renforcée récemment en raison des données plus faibles que prévu sur le marché du travail américain, mais si les prix ne suivent pas, les espoirs de baisse de taux seront réduits à néant", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés financiers mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.

Tous les regards sont désormais tournés vers le rapport de mercredi sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui devrait montrer que l'IPC a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel en avril, en baisse par rapport à une croissance de 0,4 % le mois précédent, selon un sondage Reuters.

M. Powell a réitéré son message de prudence concernant les attentes de réduction des taux, bien que le chef de la Fed, ainsi que la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, aient jeté de l'eau froide sur toute idée de hausse des taux, ont déclaré les économistes d'ING.

"Cela ne ressemble pas nécessairement à quelqu'un qui s'attend à un grand nombre de chiffres de l'IPC aujourd'hui.

Le Nasdaq a atteint un record de clôture mardi, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont également progressé, stimulés par les commentaires de M. Powell qui ont rassuré les investisseurs sur le fait que la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt n'était pas susceptible d'être une hausse.

Les chouchous des investisseurs du secteur de la distribution, GameStop et AMC, ont grimpé en flèche au cours de la nuit, les messages de "Roaring Kitty" Keith Gill ayant fait jaser sur le retour de la figure centrale à l'origine de la frénésie boursière des mèmes de 2021.

En Chine, les actions ont reculé dans les premiers échanges, l'indice des valeurs vedettes perdant 0,16 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait 0,22 %.

Le président américain Joe Biden a dévoilé un ensemble d'augmentations tarifaires importantes sur une série d'importations chinoises, dont les véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Sur le marché des devises, le dollar était en retrait, les traders hésitant à prendre des décisions avant le rapport sur l'IPC, l'euro étant proche de son pic d'un mois et s'établissant à 1,0817 dollar en dernier lieu.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 105,01. Le yen était à 156,36 pour un dollar, après avoir touché un plus bas de deux semaines à 156,80 mardi, les traders se méfiant d'une nouvelle série d'interventions des autorités japonaises.

Le yen a touché son plus bas niveau en 34 ans, à 160,245 pour un dollar, le 29 avril, déclenchant des séries d'achats agressifs de yens que les traders et les analystes soupçonnent d'être l'œuvre de la Banque du Japon et du ministère japonais des finances.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors que d'importants incendies de forêt menaçaient les sables bitumineux du Canada et que le marché s'attendait à ce que les stocks américains de pétrole brut et d'essence diminuent plus tard dans la journée.

Le brut américain était en hausse de 0,4 % à 82,71 dollars le baril et le Brent était à 78,39 dollars le baril, en hausse de 0,5 %.

L'or au comptant XAU= a peu changé à 2 356,79 $ l'once.