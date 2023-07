Les actions mondiales ont augmenté et le dollar s'est replié mardi avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient justifier une fin plus rapide des hausses de taux de la Réserve fédérale, tandis que la perspective que la Chine soutienne la croissance économique a contribué à soutenir les matières premières telles que le pétrole et le cuivre.

Les marchés attendent les données sur l'inflation américaine mercredi pour voir si les pressions sur les prix continuent à se modérer, ce qui pourrait fournir des indices sur les perspectives de taux d'intérêt.

L'indice MSCI All-World a augmenté de 0,3 %, soutenu par les gains des actions européennes, alors que le STOXX 600 a augmenté de 0,6 % et que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté de 0,2 à 0,4 %, suggérant une hausse modeste à l'ouverture des marchés.

Les investisseurs ont digéré les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale lundi, qui ont déclaré que le niveau d'inflation justifiait de nouvelles hausses de taux, mais que la banque centrale approchait de la fin de son cycle actuel de resserrement de la politique monétaire.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation augmente de 3,1 % en juin, après une hausse de 4 % en mai. Il s'agirait du chiffre le plus bas depuis mars 2021. Le taux de base devrait avoir baissé pour le troisième mois, passant de 5,3 % à 5 %, mais cela représente toujours plus du double de l'objectif de 2 % de la Fed.

Le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a montré que le nombre de travailleurs non agricoles ajoutés le mois dernier était beaucoup moins élevé que prévu, ce qui a déclenché une vague de ventes du dollar américain, mais n'a guère fait bouger l'aiguille en termes d'anticipations de taux.

"Les mouvements (du marché), en particulier entre le rapport sur l'emploi et l'inflation lorsqu'ils sont si proches l'un de l'autre, je les prends avec une relative pincée de sel", a déclaré Craig Erlam, stratège de marché chez OANDA.

"Les données sur l'inflation de demain font l'objet d'une attention particulière - elles arrivent trop tard dans la journée pour la réunion de juillet. Cette hausse est pratiquement scellée et il faudrait quelque chose d'assez faible du côté de l'inflation pour changer cela", a-t-il déclaré.

UN DOLLAR EN PERTE DE VITESSE

L'indice du dollar, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres, était en baisse de 0,1 % sur la journée et à son plus bas niveau depuis deux mois, en ligne avec la baisse des rendements du Trésor américain.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a baissé de 4 points de base à 3,966 %, après avoir franchi la veille la barre des 4 %.

"Bien qu'il y ait de plus en plus de preuves de tendances désinflationnistes à court terme, des questions subsistent quant à la persistance de l'inflation à des niveaux élevés inconfortables à moyen terme", a déclaré Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank.

Le yen japonais a atteint son plus haut niveau en un mois face au dollar, laissant la devise américaine en baisse de 0,7 % sur la journée à 140,34, suivant la chute des rendements des bons du Trésor.

Dans le même temps, la perspective d'une relance de l'économie chinoise a contribué à faire grimper le prix du pétrole brut et d'autres matières premières industrielles telles que le cuivre et le minerai de fer.

Les régulateurs chinois ont étendu lundi certaines politiques dans le cadre d'un plan de sauvetage introduit en novembre pour soutenir la liquidité dans le secteur immobilier en difficulté.

Le pétrole Brent, qui a eu du mal à s'éloigner de ses plus bas niveaux depuis 18 mois, était en hausse de 0,5 % à 78,15 dollars le baril, tandis que les contrats à terme américains ont augmenté de 0,7 % à 73,46 dollars.

Le cuivre a gagné 0,1 % sur le London Metal Exchange pour s'échanger autour de 8 375 dollars la tonne. Le prix se dirige vers sa première perte annuelle depuis 2018, en grande partie à cause de la demande inégale de la Chine.

Les résultats du deuxième trimestre sont publiés cette semaine, avec des résultats attendus de certaines des plus grandes institutions de Wall Street, notamment JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices aient diminué de 6,4 % au deuxième trimestre en glissement annuel, selon les données IBES de Refinitiv.