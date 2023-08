La jauge des actions mondiales a augmenté et le dollar est resté stable lundi, inversant les mouvements de baisse après un rapport sur l'emploi américain mitigé la semaine dernière, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine et chinoise qui pourraient tester la reprise du marché boursier cette année.

Le dollar s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en une semaine vendredi, à la suite de données montrant que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, alors que de solides gains salariaux et une baisse du taux de chômage ont suggéré que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré lundi que des hausses supplémentaires des taux d'intérêt seraient probablement nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed, répétant en grande partie ce qu'elle avait déclaré samedi à un groupe bancaire.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,02 %, tandis que les rendements des bons du Trésor ont été mitigés, avec une baisse des titres à court terme et une hausse des titres à long terme.

La croissance de l'économie américaine, supérieure aux prévisions, a écarté les craintes d'une récession, mais la hausse des rendements obligataires constitue un risque pour les investisseurs en actions, a déclaré Phillip Colmar, stratège mondial chez MRB Partners à New York.

"Le marché obligataire est en train de reprendre la main, comme il l'avait fait en 2022. "Si le coût du capital n'est pas la cause des dommages économiques, comme tout le monde l'a prédit et comme notre cadre le suggère, alors il est assez difficile de plaider en faveur d'une baisse des taux.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 2,5 points de base pour atteindre 4,766 %, tandis que le rendement des bons de référence à 10 ans a augmenté de 2,2 points de base pour atteindre 4,084 %.

"Les baisses de taux ont été repoussées - on s'attend à ce qu'elles n'interviennent pas avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine", a déclaré Kevin Flanagan, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez WisdomTree à New York.

"Après avoir longtemps essayé de contrer le discours de la Fed, les bons du Trésor sont maintenant en train de se rallier à l'idée que les taux seront probablement plus élevés pendant plus longtemps.

Les contrats à terme ne laissent entrevoir que 13,5 % de chances d'une hausse des taux de la Fed en septembre, mais les attentes passent à 30,1 % en novembre. Une baisse des taux en dessous de 5 % n'est pas attendue avant le 1er mai 2024.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,41 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,09 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,09 %, l'indice S&P 500 de 0,73 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,4 %.

"Il n'y a plus que la technologie. Jusqu'au 31 mai, il n'y avait que de la technologie", a déclaré Rhys Williams, stratège en chef chez Sprouting Rock Asset Management à Bryn Mawr, en Pennsylvanie.

LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES DÉPASSENT LES ATTENTES RÉDUITES

Sans les performances exceptionnelles des grandes capitalisations au cours des cinq premiers mois de l'année, le reste du S&P 500 aurait affiché une performance négative depuis le début de l'année.

Les résultats des entreprises américaines ont largement dépassé les attentes. Avec environ 90 % des bénéfices du S&P 500 publiés, les résultats sont supérieurs de 4 % aux estimations consensuelles, et plus de 79 % des entreprises ont dépassé les prévisions, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Parmi les résultats attendus cette semaine figurent ceux de Walt Disney et de News Corp.

Les données sur l'indice des prix à la consommation américain qui seront publiées jeudi devraient montrer que l'inflation globale s'est légèrement accélérée en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3 %, tandis que le taux de base devrait rester inchangé à 4,8 %, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

"Je m'attends à une bonne publication de l'IPC cette semaine. Cela aidera le sentiment", a déclaré M. Williams. "La surprise pourrait être positive car la seule chose qui a vraiment joué contre vous le mois dernier a été le pétrole et le gaz.

Les analystes ont fait valoir que l'offre de titres du Trésor sur le marché pourrait exercer une pression à la hausse sur les taux, étant donné que les prix des obligations chutent.

Le département du Trésor prévoit de vendre 103 milliards de dollars de bons du Trésor cette semaine, alors qu'il est confronté à un déficit croissant et à la nécessité d'équilibrer le profil général de ses émissions de dette. La semaine dernière, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis.

L'évolution des rendements a favorisé le dollar. L'euro a baissé de 0,07 % à 1,1004 dollar et le yen a perdu 0,50 % à 142,45 dollars.

Les prix de l'or ont chuté après les commentaires optimistes de Bowman de la Fed. L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 1 937,04 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont chuté, car la hausse soutenue entraînée par la dernière réduction de la production de l'OPEP s'est heurtée à l'approche d'une demande plus élevée sur le marché américain, ont déclaré les traders.

Le brut américain a perdu 88 cents pour s'établir à 81,94 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 90 cents à 85,34 dollars.