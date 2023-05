(Ajout de la clôture des marchés américains, le Dollar Index affiche le plus grand gain hebdomadaire depuis septembre dans le paragraphe 2, le prix de règlement de l'or dans le dernier paragraphe, les prix de clôture pour les indices MSCI et Wall street)

* Le moral des consommateurs américains baisse à son plus bas niveau depuis six mois en mai

* Les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor chutent cette semaine

* Le dollar enregistre son plus grand gain hebdomadaire depuis septembre

Le dollar enregistre son plus grand gain hebdomadaire depuis septembre * Les actions américaines reculent, les actions européennes progressent

NEW YORK, 12 mai (Reuters) - Le dollar a progressé vendredi mais la jauge des actions mondiales a reculé à la suite d'un rapport montrant que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis six mois en mai, renforçant le sentiment baissier des investisseurs concernant les négociations sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain.

Le dollar s'est renforcé face à l'euro, au yen et à d'autres monnaies, enregistrant une hausse hebdomadaire de 1,4 %, la plus importante depuis septembre, les inquiétudes concernant le plafond d'emprunt du gouvernement et la politique monétaire de la Réserve fédérale ayant incité les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges.

Le Congressional Budget Office a averti vendredi que les États-Unis étaient confrontés à un "risque significatif" de défaut de paiement au cours des deux premières semaines de juin sans relèvement du plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, ajoutant que les opérations de paiement resteraient incertaines tout au long du mois de mai.

Le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis six mois en mai, car ils craignent que les marchandages politiques sur le relèvement du plafond de la dette ne déclenchent une récession, selon l'enquête de l'Université du Michigan.

"Le manque de confiance dans l'économie se traduit par un repli sur le dollar, plus sûr, et entraîne également un pessimisme quant à la demande de pétrole", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital LLC à New York.

Le Dollar Index, une mesure du billet vert par rapport à six autres devises majeures, a augmenté de 0,59% sur la journée alors que les prix du pétrole ont baissé pour la quatrième semaine consécutive.

Les rendements des bons du Trésor à plus long terme étaient également en passe de terminer la semaine à la baisse - bien que le rendement des bons de référence à 10 ans ait augmenté de 6,7 points de base pour atteindre 3,464 % - sur les paris que la Fed cessera d'augmenter ses taux lors de sa prochaine réunion en juin.

Toutefois, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré dans un discours préparé à l'avance que la banque centrale américaine devra probablement relever davantage les taux d'intérêt si l'inflation reste élevée. L'indice des prix à la consommation (IPC) et les prix à la production ont montré cette semaine que l'inflation ralentissait.

Il se pourrait que l'inflation américaine ralentisse encore et que la valeur du dollar diminue, alors que l'inflation européenne reste élevée, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt à New York.

"Dans ce scénario, la Fed n'a pas besoin de réduire ses taux car ce n'est qu'à la fin de l'année qu'elle aura une vue d'ensemble de l'inflation et verra si elle est inférieure à sa propre projection de 3,6 % pour l'indice PCE de base", a-t-il déclaré, faisant référence à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle que la Fed utilise comme principale mesure de l'inflation à la consommation.

Le plafond de la dette suscite un pessimisme extrême, a déclaré Thomas Hayes, président et directeur général de Great Hill Capital LLC à New York. Mais les bénéfices supérieurs aux prévisions et les espoirs d'un atterrissage en douceur ont permis de maintenir un plancher sous les actions.

"Vous associez des estimations de bénéfices qui commencent à augmenter à une Fed en attente, et c'est une formule pour que de bonnes choses se produisent", a déclaré M. Hayes.

L'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a clôturé en baisse de 0,23 %. Toutefois, l'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,40 % après que les résultats positifs de Richemont ont souligné la force du secteur du luxe.

À Wall street, l'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère baisse, de 0,03 %. Le S&P 500 a baissé de 0,16 % et le Nasdaq Composite a perdu 0,35 %.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue souvent en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 8,3 points de base à 3,989 %.

La semaine prochaine, les investisseurs examineront attentivement les données américaines pour trouver des indices sur les taux, avec les ventes au détail et les chiffres de la production industrielle. "Les ventes au détail et la production industrielle devraient être stimulées par la vigueur des ventes d'automobiles, tandis que la production industrielle sera freinée par la baisse de la production", a déclaré la banque ING.

LA CHINE S'ESSOUFFLE

La reprise économique de la Chine semble s'essouffler, les nouveaux prêts bancaires ayant chuté en avril, les prix à la consommation ayant augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans et les importations s'étant contractées de manière inattendue, entraînant une chute des prix des produits de base, du cuivre au minerai de fer en passant par le pétrole.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté, portant les pertes de la semaine à 2,0 %, tandis que les actions de Hong Kong ont glissé de 0,5 % sur la journée.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 1,4 %.

Les actions japonaises ont surperformé, le Nikkei grimpant de 0,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2021, les investisseurs ayant salué les annonces d'augmentation des rendements pour les actionnaires pendant la saison des bénéfices.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 83 cents pour s'établir à 70,04 dollars le baril et le Brent s'est établi en baisse de 81 cents à 74,17 dollars.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis en baisse de 20 cents à 2 014,50 $ l'once.