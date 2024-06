Les actions chinoises ont légèrement augmenté mardi, suivant la hausse des marchés régionaux avant les commentaires des responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, tandis que les actions de Hong Kong ont glissé.

Les investisseurs mondiaux attendent une série d'intervenants de la Réserve fédérale pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale américaine, suite à la décision de la semaine dernière de ne pas modifier sa politique.

Les données de lundi ont montré que la production industrielle chinoise de mai était inférieure aux attentes, le secteur de l'immobilier restant faible, ce qui a renforcé la pression sur Pékin pour un soutien politique afin de soutenir la croissance. Cependant, les ventes au détail ont dépassé les prévisions grâce à une augmentation due aux vacances.

"La croissance économique de la Chine ne semble pas susceptible de s'améliorer de manière substantielle dans les mois à venir, bien qu'elle ne soit pas non plus assez faible pour déclencher une réponse du gouvernement, ce qui signifie que les participants au marché attendront une fois de plus l'arrivée d'un soutien politique plus important", ont déclaré les analystes de Gavekal Dragonomics dans une note.

** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,48 % à 3 030,25.

** L'indice CSI300 a augmenté de 0,27%, avec son sous-indice du secteur financier en hausse de 0,32%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,33%, l'indice immobilier en baisse de 1,23% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,98%.

** À la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en baisse de 20,57 points ou 0,11% à 17 915,55. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 0,08% à 6 368,1.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 0,3%, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 0,66%, le secteur financier a terminé en hausse de 0,37% et le secteur de l'immobilier a baissé de 0,98%.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en hausse de 0,71% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a progressé de 0,286%.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,61%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 1%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Savio D'Souza et Sohini Goswami)