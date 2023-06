Les indices boursiers mondiaux ont chuté mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant déclaré que la lutte contre l'inflation avait encore un "long chemin" à parcourir, tandis que les prix des céréales ont bondi en raison des inquiétudes concernant les pénuries de récoltes dans le monde entier.

Le dollar américain a baissé et les rendements des bons du Trésor ont peu changé.

Après avoir relevé les taux d'intérêt de 5 points de pourcentage depuis mars 2022, la Fed a fait une pause ce mois-ci pour évaluer les effets de ses actions. Les investisseurs s'attendent généralement à ce que les hausses reprennent lors de la réunion de juillet de la Fed.

Alors que le témoignage de M. Powell devant les législateurs au Capitole mercredi a souligné l'opinion selon laquelle la banque centrale américaine augmentera encore ses taux, certains investisseurs ont considéré que les commentaires étaient moins optimistes qu'ils ne l'avaient prévu.

Tout en notant que l'inflation reste très éloignée de l'objectif de la Fed, M. Powell a déclaré qu'il pourrait être judicieux de relever les taux, mais à un rythme plus modéré.

Par ailleurs, en fin de séance, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était possible de relever les taux, mais à un rythme plus modéré.

a déclaré dans des remarques écrites

et dans une interview accordée à Yahoo Finance, que la Fed ne devrait pas relever davantage les taux d'intérêt, car elle risquerait d'affaiblir "inutilement" la vigueur de l'économie américaine.

Le Nasdaq a été en tête des baisses à Wall Street, et le secteur technologique du S&P 500 a été l'un des moins performants.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 102,35 points, soit 0,3 %, à 33 951,52, le S&P 500 a perdu 23,02 points, soit 0,52 %, à 4 365,69 et le Nasdaq Composite a perdu 165,10 points, soit 1,21 %, à 13 502,20.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,50 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,37 %.

La Fed "marche sur la corde raide en essayant de dire aux gens qu'elle va lutter contre l'inflation comme sa priorité numéro un, tout en ne poussant pas le marché au point de créer des problèmes dans le système bancaire et juste un sentiment général que les choses sont en mauvais état", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

Les rendements des bons du Trésor ont d'abord augmenté à la suite du ton hawkish de Powell, mais n'ont guère changé en dernier lieu. Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 0,2 point de base à 3,725 %, contre 3,727 % mardi en fin de journée.

L'indice du dollar américain a brièvement augmenté après la publication du témoignage de Powell, mais était en dernier lieu en légère baisse.

L'indice du dollar a baissé de 0,458 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,67 % à 1,0989 $.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé aux États-Unis ont atteint des sommets plurimensuels dans un contexte d'inquiétude quant à l'insuffisance des récoltes dans le monde.

Les prix du pétrole ont augmenté avec la hausse des prix du maïs et du soja et la baisse du dollar.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,22 dollar, soit 1,6 %, pour s'établir à 77,12 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 1,34 dollar, soit 1,9 %, pour s'établir à 72,53 dollars le baril. Les deux contrats ont atteint des sommets de deux semaines plus tôt dans la session.