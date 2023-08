Les actions asiatiques ont été vendues et le dollar a atteint un pic de 11 semaines par rapport à ses principaux pairs vendredi, alors que les investisseurs se préparent au risque d'une inclinaison hawkish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole.

Les rendements américains se sont stabilisés en dessous de leurs plus hauts niveaux depuis 14 ans. Le pétrole brut a retrouvé son équilibre autour des plus bas d'un mois, mais est resté sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire sur fond de raffermissement du dollar et d'inquiétudes persistantes sur la croissance mondiale en raison de l'influence de la Chine.

Pendant ce temps, la Banque populaire de Chine a fixé un point médian officiel beaucoup plus élevé que prévu pour le yuan - ce qu'elle a fait tous les jours cette semaine - afin de maintenir un plancher sous sa monnaie dans un contexte de tensions dues à la vigueur du dollar et au ralentissement de l'économie.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a perdu 1,2 %, mais reste sur la voie d'un gain de 0,5 % pour la semaine, ce qui mettrait fin à une série de trois semaines de baisse.

Le discours de Powell lors de la retraite annuelle de la Fed pour les banquiers centraux mondiaux, y compris Kazuo Ueda de la Banque du Japon et Christine Lagarde de la Banque centrale européenne, a encouragé les traders à encaisser le rallye technologique après les résultats financiers extrêmement solides du concepteur de puces Nvidia après la cloche de clôture de mercredi.

Le Nasdaq a chuté de 2,2 %, menant à des pertes de plus de 1 % sur les trois principaux indices de Wall Street, et les contrats à terme indiquent un début plat à la réouverture.

Le Nikkei japonais a chuté de 2 %, le fournisseur de Nvidia Advantest étant le plus touché, avec une chute de près de 10 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 1,1 %, avec un sous-indice technologique qui a chuté de 1,7 %. Les valeurs sûres de la Chine continentale ont chuté de 0,4 %.

"Tout dépend de Powell", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Selon toute vraisemblance, il va colporter le discours "plus haut pour plus longtemps" qui est probablement déjà intégré, ce qui laisse la possibilité d'une réponse "acheter la rumeur, vendre les faits"", a déclaré Simpson.

"Cependant, il n'y a pas non plus de véritable raison pour que Powell adopte un ton dovish, a-t-il ajouté, et cela pourrait signifier une fin de semaine difficile pour les actions, tandis que le dollar brille.

La Fed relève ses taux depuis mars 2022 dans le but de réduire l'inflation, et les investisseurs cherchent à savoir si d'autres hausses de taux sont à venir et combien de temps la Fed prévoit de maintenir les taux à un niveau élevé.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a préparé le terrain lors d'une interview accordée à CNBC jeudi, en déclarant qu'il doutait que la banque centrale doive à nouveau relever ses taux, mais il a également indiqué qu'il n'était pas prêt à prédire la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises de pays développés, dont l'euro et le yen - a atteint 104,20 en Asie, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le début du mois de juin.

L'euro a atteint son niveau le plus bas depuis la mi-juin, à 1,07845 dollar.

Face à la monnaie japonaise, le dollar s'est rapproché de son plus haut niveau en neuf mois de la semaine dernière, à 146,545, et s'est échangé pour la dernière fois à 146,15.

Les données sur les prix à la consommation à Tokyo vendredi, qui précèdent les chiffres nationaux, ont montré que l'inflation est restée bien au-dessus de l'objectif de la BOJ, mais a ralenti pour un deuxième mois consécutif, ce qui implique moins de pression sur la BOJ pour qu'elle modifie à nouveau sa politique de manière imminente.

Le marché des obligations d'État japonaises est resté calme, le billet de référence à 10 ans n'ayant pas encore changé de mains ce jour-là. Le rendement a reculé à 0,645% jeudi, après avoir atteint un sommet de 0,675% en 9 ans et demi lors de la session précédente. La BOJ a doublé de manière inattendue le plafond politique de facto sur le rendement à 1% à la fin du mois dernier.

Les rendements équivalents du Trésor américain ont augmenté en Asie, s'établissant en dernier lieu à 4,245%, après le plus bas de la session précédente de 4,174%, mais bien loin du pic de mardi de 4,366%, le niveau le plus élevé depuis novembre 2007.

Le yuan chinois s'est légèrement affaibli sur les marchés offshore, glissant de 0,07% à 7,2866 pour un dollar. Pour la semaine cependant, il s'est raffermi d'environ 0,28%, s'éloignant du creux de 9 mois et demi de jeudi à 7,349.

En plus d'un signal fort avec le point médian officiel, la PBOC a également ordonné aux banques nationales de réduire les investissements à l'étranger, réduisant ainsi l'offre de yuans à l'étranger.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du brut ont continué à baisser vendredi, restant sur la voie d'une baisse hebdomadaire de 2 à 3 %. Le Brent a perdu 16 cents, soit 0,2 %, à 83,20 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain a perdu 18 cents, soit 0,2 %, à 78,91 dollars le baril.