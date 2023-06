Les actions des marchés émergents ont chuté pour la deuxième séance consécutive mardi, car une réduction modeste des taux d'intérêt en Chine a déçu les investisseurs qui attendaient des mesures de relance plus importantes de la part du pays pour stimuler sa croissance économique chancelante.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents était en baisse de 0,8 % à 8h17 GMT, oscillant près des plus bas d'une semaine.

La Banque Populaire de Chine a réduit ses principales références de prêt mardi pour soutenir une reprise économique qui ralentit, mais la réduction du taux à cinq ans, sur lequel les taux hypothécaires sont basés, n'a pas été aussi importante que les marchés l'avaient prévu.

Les actions en Chine continentale et à Hong Kong ont été très pénalisantes, l'indice Hang Seng Mainland Property Index ayant chuté de près de 4 %.

"La baisse des taux suggère que la PBoC n'est pas disposée à soutenir les marchés immobiliers déjà gonflés pour soutenir la croissance. Au contraire, la banque centrale estime que l'épargne surdimensionnée des ménages devrait être en mesure de soutenir la consommation à l'avenir, même sans allègement des paiements hypothécaires", a déclaré Piotr Matys, analyste principal des changes chez In Touch Capital Markets.

L'espoir d'une politique de relance majeure de la part de la Chine a permis aux actions des pays émergents d'enregistrer de solides gains la semaine dernière, après que le pays a abaissé certains taux de prêt pour aider son économie à traverser une période de reprise post-pandémique difficile.

La Chine et les États-Unis n'ont pas non plus réussi à faire une percée majeure lors d'une rare visite à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken, bien que les deux parties se soient mises d'accord pour stabiliser leur intense rivalité.

Les monnaies des pays émergents ont baissé de 0,1 %.

Le forint hongrois a reculé de 0,2 % par rapport à l'euro avant une décision sur les taux d'intérêt locaux où la banque centrale devrait procéder à une nouvelle réduction du taux de dépôt à un jour.

La Turquie travaille sur l'extension d'une mesure limitant les augmentations annuelles de loyer à un maximum de 25%, le Ministre de la Justice Yilmaz Tunc a été cité comme disant tard lundi par l'agence de presse publique Anadolu.

La lire était légèrement plus faible à 23,6075 contre le dollar.

Le rand sud-africain a augmenté de 0,2% contre le dollar, étendant ses gains à la cinquième journée consécutive. L'indicateur composite du cycle économique de l'Afrique du Sud a baissé de 1,0% en avril, selon les données de la banque centrale.

