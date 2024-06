Les actions de Hong Kong ont clôturé en hausse ce jeudi, suivant la progression des marchés asiatiques qui s'attendent de plus en plus à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt en septembre, tandis que les actions chinoises ont clôturé en baisse.

Les attentes de réduction des taux de la Fed en septembre ont augmenté après que les données de cette semaine aient suggéré que le marché du travail américain se détendait. L'euro a progressé avant la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne, au cours de laquelle une réduction des taux est largement attendue.

Une enquête menée auprès du secteur privé, publiée mercredi, a également contribué à renforcer le sentiment, en montrant que l'activité des services en Chine s'est accélérée en mai au rythme le plus rapide depuis 10 mois. Les effectifs ont augmenté pour la première fois depuis janvier, ce qui laisse présager une reprise soutenue au deuxième trimestre.

** À la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en hausse de 51,84 points ou 0,28% à 18 476,80. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 0,19% à 6 555,06.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 2,5%, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 0,44%, le secteur financier a terminé en baisse de 0,02% et le secteur de l'immobilier a chuté de 0,61%.

** L'indice composite de Shanghai a terminé en baisse de 0,54% à 3 048,79.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,07%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,51%, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,48%, l'indice immobilier en baisse de 0,58% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,91%.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 1,68% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, s'est affaibli de 0,715%.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a progressé de 0,96%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,55%.