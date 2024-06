Les actions de Wall Street ont terminé en quasi-stagnation vendredi, dans un marché agité, après que les chiffres de l'emploi américain, plus élevés que prévu, ont mis en évidence une économie robuste, mais ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que la Réserve fédérale attende plus longtemps pour réduire les taux d'intérêt que ne l'espéraient de nombreux investisseurs.

L'économie américaine a créé environ 272 000 emplois en mai, bien plus que les 185 000 prévus par les analystes, selon un rapport du département du travail. Le taux de chômage est remonté à 4 %.

L'indice de référence S&P 500 a glissé immédiatement après la publication du rapport, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt en septembre. L'indice s'est redressé et a brièvement atteint un nouveau record intrajournalier, les investisseurs ayant noté que les données indiquaient une santé économique sous-jacente.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 7,01 points, soit 0,13 %, pour terminer à 5 345,95 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 42,79 points, soit 0,25 %, pour s'établir à 17 130,33 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 91,88 points, soit 0,24 %, à 38 794,29 points.

"Cela vous indique qu'il n'y aura certainement pas de réduction à court terme, et avec les rendements obligataires qui remontent, cela met beaucoup de pression sur le commerce à risque, qui est probablement les petites capitalisations", a déclaré Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

"C'est juste une fonction des taux d'intérêt, peut-être un peu plus élevés pendant plus longtemps, et les gens doivent se recalibrer pour ce type d'environnement. Pour l'instant, il s'agit d'une baisse du risque", a-t-il ajouté.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 56 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en septembre. Les investisseurs se pencheront sur les données relatives à l'inflation américaine la semaine prochaine et sur la réunion de politique générale de deux jours de la Réserve fédérale, qui s'achèvera le 12 juin.

"Personne ne s'attend à ce que la Fed réduise ses taux (la semaine prochaine), mais la grande question est de savoir si elle ouvrira la porte à une réduction dès septembre", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché au Carson Group, ajoutant qu'il voyait toujours une réduction en septembre sur la table.

GameStop a chuté dans des échanges volatils juste au moment où l'influenceur boursier "Roaring Kitty" a lancé son premier livestream en trois ans. Le détaillant de jeux vidéo avait annoncé une offre potentielle d'actions et une baisse des ventes trimestrielles.

D'autres actions dites "mèmes", dont AMC Entertainment et Koss Corp, ont également chuté.

Nvidia a glissé, en voie d'étendre les pertes de la séance précédente, sa valorisation passant à nouveau sous la barre des 3 000 milliards de dollars. Sa division d'actions en 10 pour 1, très attendue, est prévue après la clôture des marchés et pourrait rendre l'action de plus de 1 000 dollars moins chère pour les investisseurs.

Les actions de Lyft ont augmenté, suite à une prévision de croissance annuelle de 15 % de ses réservations brutes jusqu'en 2027 après la clôture des marchés jeudi.