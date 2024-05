Les actions et les devises des marchés émergents sont en passe de subir des pertes hebdomadaires, en raison de l'incertitude entourant la trajectoire des taux d'intérêt américains, de l'issue des élections dans certaines des plus grandes économies du monde et de la faiblesse des données économiques en provenance de Chine.

Les investisseurs attendent les données d'avril sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale - pour obtenir de nouveaux indices sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à assouplir sa politique monétaire.

"Les données sur les dépenses de consommation personnelle sont susceptibles de tester l'évaluation par les marchés d'une position plus élevée pour longtemps", ont noté les analystes d'ANZ Research.

"Les améliorations dans les données de l'IPC d'avril suggèrent que les données du déflateur des prix PCE continueront à indiquer une désinflation. Si les données sont conformes à ces estimations, cela indiquerait que l'amélioration de l'inflation vers l'objectif est intacte."

La hausse des taux d'intérêt du Trésor américain cette semaine a exercé une pression sur les actifs émergents à risque après qu'une hausse surprise du moral des consommateurs américains en mai a réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt cette année.

L'indice MSCI des actions des pays émergents a chuté de 0,7 %, restant proche de son plus bas niveau en un mois et s'acheminant vers une chute hebdomadaire de 2,9 %. Les bourses asiatiques, y compris celles de Hong Kong et d'Indonésie, ont été les plus touchées au cours de la semaine.

L'indice des monnaies des pays émergents, très surveillé, a reculé de 0,1 % et semble en passe d'enregistrer sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis le 8 avril.

Avec le dollar en tête, le rand sud-africain a chuté à son plus bas niveau en cinq semaines, car les craintes que le Congrès national africain (ANC) au pouvoir ne forme une coalition avec des partis radicaux après les élections de cette semaine ont ébranlé les marchés.

Les prix des principales obligations sud-africaines négociées à l'échelle internationale ont chuté de 1,3 cents par rapport au dollar américain. Cette chute est la troisième consécutive et laisse les obligations à leur niveau le plus bas depuis près d'un mois.

Les investisseurs attendent la phase finale du vote en Inde et l'élection présidentielle au Mexique au cours du week-end pour évaluer les voies politiques dans l'une des plus grandes économies d'Asie et d'Amérique latine.

Les sorties de capitaux de la dette des marchés émergents ont repris au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi à 1,1 milliard de dollars et les sorties de capitaux des actions des marchés émergents se sont élevées à 40 millions de dollars, a déclaré Bank of America vendredi, citant les chiffres du fournisseur de données EPFR.

Le yuan chinois s'est affaibli après qu'une enquête officielle sur les usines a montré que l'activité manufacturière du pays s'est contractée de manière inattendue en mai, ce qui indique que la deuxième économie mondiale a du mal à se remettre sur pied.

Pendant ce temps, le gouvernement saoudien a déposé des documents pour vendre une nouvelle participation dans le géant pétrolier public Aramco qui pourrait lever jusqu'à 13,1 milliards de dollars, un accord historique pour aider à financer le plan du prince héritier Mohammed bin Salman visant à diversifier l'économie.

FAITS MARQUANTS :

** Rencontre États-Unis-Chine, discours de Marcos à l'honneur au sommet sur la sécurité

** Les étrangers ont retiré leur argent des portefeuilles des pays émergents en avril, après cinq mois d'afflux.

Pour en savoir plus sur les marchés émergents

Pour le rapport de marché sur l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour un rapport de marché sur la RUSSIE, voir