Les actions asiatiques ont chuté mardi, pénalisées par la liquidation judiciaire du géant de l'immobilier China Evergrande, tandis que les tensions géopolitiques croissantes ont soutenu les prix du pétrole et maintenu l'appétit pour le risque avant la réunion de la Réserve fédérale.

Les rendements du Trésor américain sont restés sous pression dans les heures asiatiques, gardant un contrôle sur les mouvements du dollar, après que le Département du Trésor ait déclaré qu'il aurait besoin d'emprunter moins que ses estimations précédentes.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,32% et est en baisse de plus de 3% en janvier, sur le point d'interrompre une série de gains de deux mois. Le Nikkei japonais était en hausse de 0,42 % et devrait enregistrer un gain de 8 % pour le mois.

La manière dont l'ordonnance de liquidation du groupe Evergrande sera exécutée et son impact sur le fragile marché immobilier du pays tiennent les investisseurs en haleine.

Bien que l'indice Hang Seng de Hong Kong ait progressé lundi grâce aux valeurs énergétiques, il a perdu 1,4 % mardi et devrait chuter de 7 % en janvier. L'indice Hang Seng des propriétés continentales de Hong Kong a chuté de 3 %.

Les actions chinoises ont baissé de 0,69 % et sont en passe de chuter de près de 4 % pour le mois.

"Ce dernier développement nous rappelle les risques liés à l'investissement dans le secteur immobilier chinois et les défis auxquels le secteur est confronté sur la voie de la reprise", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à la banque OCBC à Singapour.

Au cours de la nuit, Wall Street a progressé, le S&P 500 atteignant un nouveau record à la clôture, alors que les participants au marché se tournent vers la série de résultats des grandes capitalisations de cette semaine, y compris les résultats de Microsoft et d'Alphabet plus tard dans la journée de mardi.

Alors que la réunion de politique de la Réserve fédérale et les commentaires du président Jerome Powell seront probablement l'événement principal de la semaine, les investisseurs surveilleront également les données sur l'inflation européenne, les réunions de politique de la Banque d'Angleterre et le rapport sur l'emploi américain cette semaine pour aider à évaluer la direction que prendront les marchés dans les mois à venir.

"On s'attend à ce que la Fed signale que, bien que les taux d'intérêt aient atteint leur maximum, la banque centrale n'est pas pressée de les réduire", a déclaré Gary Dugan, CIO chez Dalma Capital. "Une reprise de la croissance économique pourrait accentuer les tensions sur un marché du travail déjà tendu, ce qui pourrait entraîner une hausse des salaires.

En décembre, la Fed a surpris le marché par son orientation dovish, prévoyant 75 points de base de réduction des taux d'intérêt en 2024, ce qui a déclenché une hausse fulgurante des risques en fin d'année, les traders tablant sur un assouplissement dès le mois de mars.

Mais depuis lors, une série de données économiques solides, une inflation persistante et le refus des banquiers centraux ont conduit les marchés à revoir leurs attentes à la baisse de manière significative.

Selon l'outil FedWatch du CME, 47 % des marchés s'attendent désormais à une baisse des taux de la Fed en mars, contre 88 % un mois plus tôt. Ils anticipent actuellement 134 points de base de réductions au cours de l'année, contre 160 points de base d'assouplissement un mois plus tôt.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est resté stable à 103,43. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 1,3 point de base à 4,078% au début des heures asiatiques.

L'euro a acheté pour la dernière fois 1,0833 $, s'éloignant de son plus bas niveau en sept semaines de 1,07955 $ qu'il a touché lundi, les traders ajustant leurs attentes quant à la date à laquelle la Banque centrale européenne commencera à réduire ses taux d'intérêt.

L'inquiétude des investisseurs face à la montée des tensions au Moyen-Orient a maintenu le sentiment de risque sous contrôle. Les États-Unis ont promis de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour défendre les forces américaines après qu'une attaque de drone a tué trois soldats américains en Jordanie, tandis que le Qatar a déclaré qu'il espérait que les représailles américaines ne nuiraient pas à la sécurité régionale ou ne compromettraient pas les progrès vers un nouvel accord sur la libération des otages de Gaza.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,53 % pour atteindre 77,19 dollars le baril et le Brent était à 82,80 dollars, en hausse de 0,49 % sur la journée.