Les indices boursiers mondiaux ont légèrement progressé mardi, tandis que les rendements des obligations du Trésor américain se sont détendus, les investisseurs étant à l'affût de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

Au cours de la nuit, Pékin a intensifié ses efforts pour soutenir son marché boursier, augmentant les actions chinoises de premier ordre de plus de 3 %. À New York, le fonds négocié en bourse iShares China large-cap s'est redressé, tout comme l'indice Golden Dragon China.

Le dollar américain s'est légèrement affaibli, tout en restant proche de son niveau le plus élevé depuis près de trois mois, dans le sillage des récentes données économiques solides et de la récente position hawkish de la Fed sur les taux d'intérêt.

Les opérateurs ont repoussé les prévisions de la première baisse de taux de la Fed à mai, après avoir évalué la probabilité d'une réduction des taux en mars.

"Les traders se demandent maintenant si, au lieu d'un atterrissage en douceur ou d'une récession, nous n'aurions pas plutôt un atterrissage brutal ou une ré-accélération cette année", a déclaré Matthew Weller, responsable mondial de la recherche chez FOREX.com.

Les investisseurs de Wall Street ont également pris connaissance des résultats trimestriels et des prévisions des entreprises américaines. Eli Lilly a prévu un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 141,24 points, soit 0,37%, pour atteindre 38 521,36, l'indice S&P 500 a gagné 11,42 points, soit 0,23%, pour atteindre 4 954,23 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 11,32 points, soit 0,07%, pour atteindre 15 609,00.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,51%.

Les obligations de référence à 10 ans sont tombées à 4,09%, après avoir atteint un plus haut de 11 jours de 4,177% lundi.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, était en baisse de 0,3 % à 104,17.

Une série d'annonces de la part de l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières, ainsi qu'une réunion à venir entre le président Xi Jinping et les régulateurs financiers ont mis en évidence l'urgence avec laquelle les autorités chinoises tentent d'endiguer les lourdes pertes subies par le marché boursier chinois. Le fonds d'État Central Huijin Investment a également déclaré qu'il avait élargi son champ d'investissement dans les fonds d'échange.

Le gain de 3,5 % des actions chinoises a été le plus important en pourcentage sur une journée depuis 2022, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 4 %, son plus grand gain en une journée depuis six mois.

L'indice des valeurs vedettes chinoises a plongé à son plus bas niveau depuis cinq ans la semaine dernière en raison de la situation économique difficile du pays, ce qui a incité les investisseurs soutenus par l'État, surnommés "l'équipe nationale", à augmenter leurs achats de fonds indiciels de suivi des valeurs vedettes afin de soutenir le marché.

Les contrats à terme sur le Brent et le pétrole brut américain ont augmenté après que le département américain de l'énergie ait déclaré que la production de pétrole brut n'augmenterait pas aussi rapidement que prévu.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,7 % pour s'établir à 73,31 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent a augmenté de 0,8 % pour atteindre 78,59 dollars.