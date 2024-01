Les actions des marchés émergents ont légèrement augmenté jeudi après un mauvais début de l'année 2024, tandis que les devises ont été peu modifiées, les investisseurs ayant digéré les dernières minutes de la Réserve fédérale américaine, même si elles n'ont pas apporté de clarté sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

La jauge MSCI des actions des marchés émergents était en hausse de 0,2% à 0920 GMT, tandis qu'un panier de devises a été modéré par rapport au dollar américain.

Les minutes de la réunion de décembre de la Fed, publiées mercredi, ont reflété un sentiment croissant que l'inflation est sous contrôle et une inquiétude grandissante quant aux risques qu'une politique monétaire trop restrictive pourrait poser à l'économie.

Toutefois, le compte rendu n'a pas fourni d'indications directes sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer.

L'indice du dollar était en légère baisse et le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans était à 3,9366 %, après avoir terminé à 3,9070 % mercredi.

"Le léger recul des rendements du Trésor américain a freiné l'élan haussier du dollar et a donné un nouvel élan aux actifs des marchés émergents", a déclaré Piotr Matys, analyste senior FX chez In Touch Capital Markets.

Les investisseurs continuent de négocier le scénario "Boucles d'or" d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, s'attendant à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt, peut-être dès le mois de mars. Tant que ce scénario reste valable - les données américaines à venir seront cruciales - les entrées de capitaux dans les pays émergents devraient se poursuivre", a ajouté M. Matys.

En Asie, l'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,6 %, tandis que les actions chinoises ont baissé de 0,4 %.

L'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus rapide depuis cinq mois grâce à une forte augmentation des nouvelles affaires, selon une enquête du secteur privé.

La lire turque a accentué son déclin et a touché un nouveau point bas de 29,7975, se rapprochant de la barre des 30 pour un dollar.

Le rand sud-africain a gagné 0,6 %, rebondissant après deux jours consécutifs de baisse.

En Europe, le forint hongrois a augmenté de 0,3 % par rapport à l'euro, prolongeant ses gains pour la quatrième session consécutive, tandis que le zloty polonais et la couronne tchèque sont restés stables.

Le rouble russe a récupéré les pertes de la session précédente pour gagner 0,7% contre le billet vert.

En Amérique du Sud, un tribunal argentin a suspendu mercredi un ensemble de réformes du travail décrétées par le nouveau président Javier Milei le mois dernier, après que le plus grand syndicat du pays ait déposé une injonction.

À l'approche de 2024, les marchés émergents se préparent à vivre leur plus grande année électorale depuis des décennies, les investisseurs se concentrant sur la discipline budgétaire et les changements populistes qui pourraient agiter les marchés et brouiller les perspectives de certaines économies clés. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru, édition de Mark Potter)