Les actions mondiales ont augmenté mercredi après que les données sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les convictions des investisseurs que les taux pourraient bientôt commencer à baisser, ce qui a fait baisser les rendements obligataires et augmenter l'or au cours des derniers jours de négociation.

Le flux des échanges sur les marchés a été relativement calme, avec des mesures de volatilité stables autour de leurs récents bas, alors que les investisseurs attendent une lecture de la croissance de l'emploi dans le secteur privé américain plus tard dans la journée.

Un examen séparé des ouvertures d'emploi mardi a montré un peu plus de faiblesse que prévu, mais pas assez pour indiquer un ralentissement plus important de l'emploi, tandis que l'activité dans le secteur des services américains s'est maintenue le mois dernier.

Les rendements du Trésor américain se sont maintenus autour de leur plus bas niveau en trois mois, tandis que les marchés à terme montrent que les opérateurs placent deux chances sur trois de réduire les taux d'ici mars, ce qui a donné un nouveau coup de pouce à l'or et a soutenu les actions.

Le MSCI All-World a progressé de 0,2 %, tandis qu'en Europe, le STOXX 600 a augmenté de 0,2 %. Le DAX allemand, qui contient un certain nombre de poids lourds de la technologie et de l'industrie, a atteint des records.

Le prochain rendez-vous est l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui devrait montrer une augmentation de 130 000 en novembre, selon un sondage Reuters.

"Nous commençons à voir de plus en plus de preuves que le marché de l'emploi américain commence à ralentir, avec des postes vacants tombant à leur plus bas niveau depuis mars 2021 et avec les deux derniers rapports ADP ajoutant 202 000 nouveaux emplois combinés alors que l'embauche dans le secteur privé ralentit", a déclaré Michael Hewson, stratège en chef du marché chez CMC Markets.

"En octobre, 113 000 emplois ont été créés, ce qui représente une amélioration par rapport à septembre, et on s'attend à ce que le mois de novembre soit marqué par une amélioration à 130 000 emplois, étant donné qu'un grand nombre d'embauches supplémentaires ont lieu dans les semaines précédant Thanksgiving et la période de Noël, et qu'il est donc peu probable que l'on observe des signes de fissuration sur le marché du travail américain d'ici 2024", a-t-il ajouté.

REBONDISSEMENT DE LA BAISSE DES TAUX

Les contrats à terme sur les actions américaines ont été orientés à la hausse, le Nasdaq, à forte composante technologique, ayant progressé de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,22 %. Les rendements américains à 10 ans ont augmenté de 2 points de base à 4,195 %, après avoir atteint la veille leur plus bas niveau depuis début septembre.

L'effondrement des rendements sur l'ensemble de la courbe est la preuve que le marché se concentre sur les données du marché du travail de cette semaine, avec le rapport ADP sur l'emploi attendu mercredi et les emplois non agricoles vendredi, a déclaré Tony Sycamore, analyste d'IG.

Alors que les marchés sont presque certains que la prochaine décision de la Fed sera une baisse, le discours dovish des responsables de la Banque centrale européenne et la décision de la Banque de réserve d'Australie de maintenir sa politique inchangée mardi ont alimenté les paris sur un pic des taux à l'échelle mondiale. On s'attend également à ce que la Banque du Canada adopte une attitude attentiste mercredi.

Cela a favorisé le rebond de la monnaie américaine après le creux de près de quatre mois enregistré la semaine dernière. L'indice du dollar américain s'est maintenu autour de 104,00 mercredi, contre un creux de 102,46 il y a une semaine.

"Le dollar s'est affaibli lorsque la Réserve fédérale a donné l'impression de réduire ses dépenses alors que les autres banques centrales ne bougeaient pas", a déclaré James Kniveton, cambiste chez Convera à Melbourne. "Il semble que la situation soit en train de changer et que d'autres banques centrales suivent l'exemple de la Fed.

Face au yen, le dollar a augmenté de 0,16% à 147,37 et est resté stable face à l'euro à 1,0788 $.

Le bitcoin a augmenté de 0,3 % à 44 170 dollars, après avoir atteint 44 490 dollars au cours de la nuit, soutenu par les attentes de réduction des taux de la Fed et par les spéculations des régulateurs américains qui approuveront bientôt les fonds de bitcoin négociés en bourse.

L'or a augmenté de 0,1% à 2 022 dollars l'once, se stabilisant après la hausse de lundi à un niveau record de 2 135,40 dollars.

Le pétrole brut a encore chuté de 1 % mercredi pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq mois, dans un contexte de détérioration des perspectives de la demande chinoise et de doutes quant à l'impact des réductions de l'OPEP.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 1,1 % pour atteindre 76,37 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain ont baissé dans les mêmes proportions pour atteindre 71,53 dollars.