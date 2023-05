(Ajout de la clôture des marchés américains, des cours de clôture des actions, des obligations, des devises et des indices, ainsi que des cours de l'or et du pétrole dans les paragraphes 29 et 31)

* Les actions européennes et Wall street reculent.

* La Banque d'Angleterre augmente ses taux de 25 points de base à 4,5 %, comme prévu.

* Le dollar est en hausse malgré la querelle sur la limite de la dette américaine.

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK, 11 mai (Reuters) - La jauge des performances boursières mondiales a reculé jeudi après que les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis et une modeste hausse des prix à la production ont suggéré un ralentissement de l'économie, ce qui a également fait baisser les rendements du Trésor, car cela pourrait permettre à la Réserve fédérale de cesser de relever ses taux d'intérêt.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a atteint son plus haut niveau en un an et demi la semaine dernière, tandis que les prix à la production ont légèrement rebondi en avril, entraînant la plus faible augmentation annuelle de l'inflation à la production depuis plus de deux ans.

Les deux rapports du département du travail suggèrent un ralentissement de la demande et augmentent les risques d'une récession plus tard dans l'année, alors que le resserrement du crédit limite les prêts bancaires.

"Le chiffre de l'inflation et celui du chômage se sont confirmés l'un l'autre. Les demandes d'allocations chômage étaient un peu plus élevées et l'IPP était un peu plus lent que prévu. Ce sont des signes de ralentissement de l'économie", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

"Les gens s'attendent à ce que la Fed commence à baisser ses taux dans le courant de l'année. Il semble que ce qu'elle fait fonctionne. L'économie s'affaiblit et les bénéfices des entreprises pourraient ne pas être aussi élevés que prévu."

Walt Disney Co a chuté de 8,7 % et a été le deuxième plus grand perdant de l'indice de référence S&P 500, qui a baissé de 0,2 %. Disney a été le plus grand perdant de l'indice Dow Jones Industrial Average, contribuant à le faire baisser de 0,66 %, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,18 % sur les espoirs d'une réduction imminente des taux d'intérêt.

L'amélioration des perspectives d'inflation a fait baisser les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui peuvent évoluer en fonction des prévisions de taux d'intérêt, à 3,90 %, alors qu'ils étaient supérieurs à 4 % avant la publication de l'indice des prix à la consommation lundi.

Le rendement des obligations à 10 ans a baissé de 5 points de base pour atteindre 3,386 %.

Les contrats à terme ont montré que la probabilité que la Fed relève à nouveau ses taux en juin était de 10,7 %, contre 2,1 % peu après la publication des données, selon l'outil FedWatch du CME Group. La probabilité que la Fed réduise ses taux plus tard dans l'année a également augmenté.

En Europe, la douzième hausse consécutive des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre a fait grimper la livre sterling de près d'un demi-cent par rapport au dollar, pour atteindre 1,26 dollar. La livre s'est échangée pour la dernière fois à 1,2513 dollar, en baisse de 0,88 % sur la journée.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau en un an cette semaine et a également fait l'objet de prises de bénéfices après la décision de la BoE sur les taux d'intérêt.

"La formulation de la déclaration (laisse) une plus grande marge de manœuvre pour augmenter les taux, mais absolument aucun engagement à le faire", a déclaré Orla Garvey, gestionnaire principal de portefeuille à revenu fixe chez Federated Hermes. "Dans ce sens, comme prévu, nous restons dépendants des données.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé sur une note stable, la chute des valeurs énergétiques et la plus forte baisse de Bayer en une journée depuis près de deux ans ayant compensé les gains réalisés au début de l'année sur les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Bayer a chuté de 7,5 %.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,27 %.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA FAIBLESSE DE LA DEMANDE EN CHINE

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a terminé en baisse de 0,3%, annulant les gains de la session du matin, les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande en Chine ayant pesé sur le sentiment.

Les données d'avril sur les prix à la consommation en Chine ont augmenté à un rythme plus lent et n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production s'est aggravée, suggérant que davantage de mesures de relance pourraient être nécessaires pour stimuler une reprise économique post-COVID-19 inégale.

L'indice des prix à la consommation (IPC) en avril a augmenté de 0,1 % en glissement annuel, le taux le plus bas depuis février 2021, tandis que l'indice des prix à la production (IPP) a chuté au rythme le plus rapide depuis mai 2020, diminuant de 3,6 % en glissement annuel.

Les marchés ont également suivi le début de trois jours de réunions des dirigeants financiers du Groupe des Sept (G7) au Japon, qui chercheront à éloigner les chaînes d'approvisionnement de la Chine, mais aussi à obtenir sa coopération pour résoudre les problèmes de la dette mondiale.

L'indice chinois CSI300 a légèrement baissé de 0,2 %, tout comme l'indice Hang Seng de Hong Kong.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar Index a progressé de 0,65%.

"Il s'agit d'une correction attendue depuis longtemps, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de fondamental derrière cela avec le plafond de la dette qui n'est pas résolu. Les actions des banques sont toujours sous pression", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"Le dollar ne peut pas chuter tous les jours, je ne vois pas d'élément fondamental derrière le rebond du dollar", a-t-il ajouté.

La vente du rand et des obligations sud-africaines s'est accélérée jeudi, les informations selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait fourni des armes à la Russie ayant effrayé les investisseurs déjà préoccupés par l'impact économique des coupures d'électricité paralysantes.

Le rand a chuté de 1,78% à 19,1950.

Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine, l'impasse politique sur le plafond de la dette américaine ayant ravivé les craintes de récession dans le plus grand consommateur de pétrole au monde, tandis que l'augmentation des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis et la faiblesse des données économiques chinoises ont également pesé.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 1,69 dollar pour s'établir à 70,87 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 1,43 dollar pour s'établir à 74,98 dollars.

L'or a reculé en raison de la hausse du dollar, valeur refuge, qui l'a emporté sur le soutien apporté au lingot par les risques économiques persistants.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,8 % à 2 020,50 $ l'once.