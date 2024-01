La jauge des actions mondiales a augmenté lundi, les actions européennes ayant atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, et les rendements obligataires se sont détendus, les marchés ayant réduit les paris ambitieux sur les baisses de taux de la Réserve fédérale et des autres grandes banques centrales à la fin de l'année 2023.

Wall Street a également progressé, le S&P 500 étant sur le point d'établir un nouveau record de clôture, au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises, en données sur l'inflation en Europe, en réunions de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre et en données sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice européen STOXX 600 a brièvement touché un nouveau plus haut de deux ans en clôturant en hausse de 0,2 % après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire en trois mois.

Le marché essaie de comprendre les perspectives de l'économie américaine, car il est peu probable qu'elle ait besoin des réductions importantes des taux d'intérêt de la Fed qu'elle a prévues, a déclaré Phillip Nelson, responsable de l'allocation d'actifs chez NEPC, un consultant en investissement pour les investisseurs institutionnels à Boston.

En l'absence de chocs géopolitiques, l'économie américaine connaîtra une croissance supérieure aux prévisions, avec seulement quelques secteurs moins performants, a-t-il ajouté.

L'indice MSCI des performances des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a gagné 0,67 %, tandis qu'à Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,51 %, l'indice S&P 500 de 0,71 % et l'indice Nasdaq Composite de 1,07 %.

Le S&P 500 a atteint cinq records de clôture jusqu'à présent en janvier.

Les bénéfices des mégacapitalisations seront examinés de près cette semaine, après que les prévisions décevantes d'Intel et de Tesla la semaine dernière ont renforcé les inquiétudes concernant l'évaluation des mégacapitalisations de croissance qui ont été le fer de lance de la reprise à la fin de l'année 2023.

Microsoft, qui, grâce à son partenariat avec Open AI, a suscité l'intérêt du marché pour l'intelligence artificielle en 2023, devrait annoncer un bond de 15,8 % de son chiffre d'affaires trimestriel mardi. L'action était en hausse de 1,2 % dans les échanges de l'après-midi.

Les résultats des autres membres des Sept Magnifiques - Alphabet, Apple, Meta Platforms et Amazon.com - sont également attendus cette semaine, en plus des poids lourds Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer et Boeing.

L'euro a chuté à son plus bas niveau en sept semaines, passant sous la barre des 1,08, alors que le marché a réduit ses attentes quant à l'ampleur des réductions de taux cette année par la Fed et la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"Nous sommes encore en train de réagir et de corriger ce qui s'est passé au quatrième trimestre de l'année dernière", a déclaré M. Chandler.

"Le marché s'est mis en tête qu'il y aurait des baisses de taux agressives, non seulement de la part de la Fed, mais aussi de la part de la Banque d'Angleterre et de la BCE. Le dollar s'est vendu dans ce contexte", a-t-il ajouté.

L'indice du dollar a reculé de 0,13 %, tandis que l'euro a perdu 0,16 % à 1,0835 $ après avoir chuté à 1,0797 $. L'euro pourrait être sur le point de connaître un mois de février faible, car la monnaie unique a baissé par rapport au dollar au cours des sept dernières années pendant le mois, a-t-il déclaré.

Les investisseurs attendent la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, et la déclaration de la banque centrale américaine à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours, mercredi, ainsi que le rapport sur le chômage américain, vendredi.

Les décideurs politiques devraient maintenir le taux d'intérêt cible de la Fed dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, mais certains investisseurs pensent que la banque centrale américaine pourrait abandonner sa tendance à la hausse.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 9 points de base à 4,070 %, tandis que le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 0,7 point de base à 2,231 %.

Les rendements des bons du Trésor ont fortement baissé en novembre et en décembre, ce qui a permis aux marchés boursiers de se redresser en raison des prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed dès le mois de mars. Mais les rendements ont augmenté cette année, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur une baisse des taux.

Les rendements du Trésor ont encore baissé après que le Département du Trésor a déclaré, en fin de séance, qu'il aurait besoin d'emprunter moins que ses estimations précédentes.

Les inquiétudes concernant une vague d'offre due à l'augmentation du déficit fédéral ont poussé les rendements vers des sommets de deux décennies en octobre, bien que les signes d'un ralentissement de l'inflation et d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine aient contribué à faire baisser les rendements depuis lors.

Les actions asiatiques ont augmenté, les nouvelles mesures prises par Pékin pour stabiliser le marché local l'ayant emporté sur l'effet négatif d'une décision du tribunal de Hong Kong de liquider le géant de l'immobilier China Evergrande.

Les investisseurs ont également été sensibles aux risques géopolitiques, le pétrole ayant augmenté après qu'une attaque de missiles des Houthis a provoqué l'incendie d'un pétrolier en mer Rouge et qu'une attaque de drone a tué trois soldats américains en Jordanie.

En Asie, les actions ont été principalement affectées par une décision du tribunal de Hong Kong ordonnant la liquidation d'Evergrande, la figure emblématique de l'effondrement de l'immobilier en Chine.

Le Hang Seng de Hong Kong a réduit ses gains à la suite de cette nouvelle et a clôturé en hausse de 0,78 %, après avoir augmenté de près de 2 % à la suite de l'annonce faite dimanche par l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières de suspendre totalement les prêts d'actions à diffusion restreinte.

Les valeurs sûres de la Chine continentale ont eu du mal à progresser en début de séance et ont finalement chuté de 0,9 %.

Les prix du pétrole ont chuté de plus d'un dollar le baril, le secteur immobilier chinois en difficulté ayant suscité des inquiétudes quant à la demande, ce qui a incité les opérateurs à réévaluer la prime de risque de l'offre liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 1,23 dollar à 76,78 dollars le baril, et le Brent a perdu 1,15 dollar pour terminer à 82,40 dollars le baril.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4 % à 2025,40 dollars l'once.