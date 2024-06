Les actions européennes ont progressé mercredi, reflétant le sentiment mondial, alors que la faiblesse des données sur le marché du travail américain a renforcé les paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale, avant le verdict sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne plus tard dans la semaine.

Le STOXX 600 paneuropéen était en hausse de 0,5% à 0840 GMT, rebondissant des pertes de la session précédente.

Wall Street a terminé en hausse mardi et les actions asiatiques ont globalement augmenté mercredi après que les données aient montré que les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis ont chuté en avril, signalant un marché du travail en expansion et renforçant les paris d'une réduction des taux de la Fed en septembre.

"Si vous êtes optimiste quant au marché du travail et que vous constatez que les révisions des bénéfices sont globalement positives aux États-Unis, vous disposez d'une toile de fond positive pour les actions", a déclaré Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm.

La plupart des indices sectoriels se sont négociés à la hausse, le commerce de détail progressant de 1,4 % pour atteindre un plus haut de plus de deux ans, tandis qu'Inditex, propriétaire de Zara, a bondi de 4,7 % grâce à des chiffres plus élevés que prévu pour le commerce de détail dans ses résultats du premier trimestre.

L'indice de référence espagnol IBEX était en hausse de 0,6 %.

En plus des gains du secteur, WH Smith a augmenté de 3,7 % après que le détaillant britannique ait déclaré qu'il était bien positionné pour le pic de l'été, en pariant sur une forte demande de voyages.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la décision de la BCE concernant les taux d'intérêt, qui devrait réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base par rapport aux niveaux record actuels de 4 %.

"Même si la BCE réduit ses taux demain, l'une des questions qui se posera, en particulier au vu des récentes données sur l'inflation, est de savoir dans quelle mesure la BCE peut encore réduire ses taux et dans quel délai", a ajouté M. Flax de Moneyfarm.

Dans l'avant-propos du rapport sur la stabilité financière de la banque centrale slovaque publié mercredi, le responsable politique Peter Kazimir a déclaré que la BCE s'approchait de sa première baisse de taux d'intérêt avec une inflation sur une bonne voie.

Pendant ce temps, une enquête a montré que l'activité commerciale de la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide en un an en mai, la croissance de l'industrie dominante des services de l'Union ayant dépassé la contraction de l'industrie manufacturière.

Parmi les autres valeurs, ASML a augmenté de 3,3 % après que Jefferies a déclaré que le directeur financier du fabricant néerlandais d'équipements de semi-conducteurs a fourni des informations positives sur les discussions avec TSMC au cours d'un appel en petit comité.

Le secteur technologique a grimpé de 1,6 %, tandis que les prêteurs européens ont été à la traîne du marché, en baisse de 0,2 %. (Rapport de Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Eileen Soreng)