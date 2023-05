Les indices boursiers européens ont légèrement baissé lundi et les rendements obligataires de la zone euro ont baissé, mais l'annonce d'un accord sur le plafond de la dette aux États-Unis au cours du week-end a permis aux contrats à terme de Wall street de rester positifs.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord provisoire samedi pour relever le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars, afin d'empêcher les États-Unis de se retrouver en défaut de paiement.

Cet accord ne devrait apporter qu'un soulagement à court terme aux marchés, car les inquiétudes concernant l'inflation et les nouvelles hausses de taux persistent.

Les actions asiatiques ont pour la plupart augmenté, le Nikkei de Tokyo atteignant son plus haut niveau depuis 33 ans. Cependant, les actions chinoises ont chuté après que des données aient montré que les bénéfices des entreprises industrielles chinoises s'effondraient.

A 1346 GMT, l'indice mondial des actions MSCI était en hausse de 0,1%. Les indices boursiers européens ont d'abord ouvert en hausse, puis ont fléchi, avec le STOXX 600 en baisse de 0,2% sur la journée.

Mais les contrats à terme de Wall street ont augmenté, avec le S&P 500 e-minis en hausse de 0,2% et le Nasdaq e-minis en hausse de 0,3%. Les marchés américains et britanniques étaient fermés pour cause de jours fériés.

Les swaps de défaut de crédit à six mois ont diminué, ce qui signifie que le coût de l'assurance contre l'exposition à un défaut de paiement de la dette américaine à court terme a baissé. Mais le swap à cinq ans a augmenté, ce qui suggère une certaine prudence des marchés à l'égard de l'accord.

La commission des règles de la Chambre des représentants américaine a déclaré qu'elle se réunirait mardi après-midi pour discuter du projet de loi sur le plafond de la dette, qui doit être adopté par un Congrès divisé avant le 5 juin.

Selon Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier, si l'accord sur le plafond de la dette est adopté par le Congrès, l'attention des marchés se portera à nouveau sur les projets de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt.

"La croissance, en particulier aux États-Unis, reste assez résistante. L'inflation est assez stable", a déclaré M. Chaar.

"Nous en revenons à l'idée que la Fed doit redoubler d'efforts pour faire baisser l'inflation, ce qui va évidemment créer une certaine forme d'anxiété sur le marché, car le fait de prévoir des hausses de taux, plutôt que des baisses, exerce une pression sur les valorisations.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, puis les maintienne pour le reste de l'année.

L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a été plus élevé que prévu vendredi et les rendements américains à deux ans ont atteint leur plus haut niveau en plus de deux mois après la publication de ces données. Les bons du Trésor n'ont pas été échangés lundi. Les contrats à terme sur les bons du Trésor américain étaient en hausse d'environ 0,24 %, ce qui laisse présager une baisse des rendements du Trésor américain à la reprise des échanges obligataires.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé avant les données sur l'inflation de la zone euro prévues mercredi et jeudi. Le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne était en baisse de 10 points de base à 2,43%.

Le Dollar Index est resté stable à 104,26 et l'Euro a baissé de 0,2% à 1,07105. Le dollar a brièvement atteint son plus haut niveau depuis six mois face au yen au cours des échanges asiatiques.

En Turquie, la lire a atteint un nouveau record de faiblesse face au dollar après que le président Tayyip Erdogan a décroché la victoire à l'élection présidentielle dimanche, prolongeant son règne de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

Les prix du pétrole ont baissé, le Brent perdant 1 % et le brut américain West Texas Intermediate 0,6 %. L'or a peu changé, oscillant près de ses plus bas niveaux de deux mois de vendredi.