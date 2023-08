Les actions européennes ont légèrement augmenté et le dollar s'est maintenu près d'un pic de 11 semaines par rapport à ses principaux pairs vendredi, les investisseurs attendant les remarques des dirigeants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne lors d'une conférence à Jackson Hole.

Les rendements américains se sont stabilisés en dessous de leur plus haut niveau depuis 14 ans. Le pétrole brut a retrouvé son équilibre autour des plus bas d'un mois, mais est resté sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire en raison d'un dollar plus ferme et d'inquiétudes persistantes sur la croissance mondiale en raison de la Chine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à 1405 GMT, tandis que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, montera sur scène à 1900 GMT et les investisseurs chercheront à savoir si d'autres hausses de taux sont en vue et combien de temps la Fed prévoit de maintenir ses taux à un niveau élevé.

"Je ne pense pas que Powell va crier victoire tout de suite parce que, même si l'inflation diminue, il y a encore des risques dans les données", a déclaré Rufaro Chiriseri, responsable des revenus fixes pour les îles britanniques chez RBC Wealth Management.

"Le sentiment de taux d'intérêt plus élevés à plus long terme sera probablement repris par Powell et Lagarde. Ils vont pécher par excès de prudence, sans dire que les hausses de taux sont définitivement acquises et en gardant l'option sur la table."

Les responsables de la Fed ont envoyé des signaux contradictoires à la veille de la conférence. Patrick Harker, président de la Fed de Boston Philadelphie, a déclaré à CNBC qu'il doutait que la banque centrale doive à nouveau relever ses taux, mais il a également indiqué qu'il n'était pas prêt à prédire quand les baisses de taux pourraient commencer. La présidente de la Fed, Susan Collins, a déclaré sur la chaîne vidéo de Yahoo Finance que les taux pourraient être proches ou à leur maximum, "mais que des augmentations supplémentaires sont certainement possibles".

Parallèlement, Reuters a rapporté que les décideurs politiques de la BCE sont de plus en plus préoccupés par la détérioration des perspectives de croissance et que la dynamique en faveur d'une pause dans les hausses de taux se renforce, selon des sources ayant une connaissance directe de la discussion.

L'indice de référence paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,2 % et en passe de gagner 0,9 % cette semaine, ce qui mettrait fin à une série de trois semaines de baisse.

Les contrats à terme de Wall Street laissaient présager une ouverture en hausse, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a perdu 1,2 % au cours de la nuit.

Le Nikkei japonais a chuté de 2 %, le fournisseur de Nvidia, Advantest, étant le plus touché avec une chute de près de 10 %.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises des marchés développés, dont l'euro et le yen - a atteint 104,31 vendredi, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le début du mois de juin.

"La fermeté récente du dollar s'explique probablement par le fait que les marchés s'attendent à ce que M. Powell adopte un ton hawkish", a déclaré Francesco Pesole, stratège de change chez ING.

L'euro et la livre sterling sont tombés à leur plus bas niveau depuis la mi-juin, à 1,0766 $ et 1,2560 $, respectivement.

Par rapport à la monnaie japonaise, le dollar s'est rapproché timidement de son plus haut niveau en neuf mois de la semaine dernière, 146,545, s'échangeant jusqu'à 146,26.

Les données sur les prix à la consommation à Tokyo vendredi, qui précèdent les chiffres nationaux, ont montré que l'inflation restait bien au-dessus de l'objectif de la Banque du Japon (BOJ). Cependant, le décalage des augmentations de salaires pourrait être plus déterminant pour l'orientation de la politique.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque du Japon resserre sa politique monétaire parce que le pic d'inflation ne s'est pas traduit par une forte accélération de la croissance des salaires", a écrit Joseph Capurso, stratège de la CBA, dans une note à l'intention des clients.

Dans le même temps, si M. Powell n'est pas considéré comme suffisamment "faucon" par les cambistes à Jackson Hole, le dollar pourrait se replier autour de 145 yens à la fin de la semaine, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, doit s'exprimer à Jackson Hole samedi.

Le yuan chinois s'est légèrement affaibli sur les marchés offshore, glissant à 7,2929 pour un dollar. Pour la semaine cependant, il s'est raffermi d'environ 0,2 %, s'éloignant du creux de 9 mois et demi de jeudi à 7,349.

Les rendements des bons du Trésor de la zone euro et des États-Unis ont augmenté, le dernier s'établissant à 4,2551% - s'éloignant du plus bas de la session précédente de 4,174%, mais bien loin du pic de mardi de 4,366%, le niveau le plus élevé depuis novembre 2007.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du brut ont augmenté vendredi, mais sont restés sur la voie de baisses hebdomadaires comprises entre 0,6 % et 1,6 %. Le Brent a augmenté de 89 cents, soit 1,1%, à 84,24 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 87 cents, soit 1,1%, à 79,91 dollars le baril.