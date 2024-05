Les actions européennes se sont efforcées de s'orienter mardi après que l'enquête de la Banque centrale européenne a montré que les consommateurs avaient revu à la baisse leurs attentes en matière d'inflation en avril, tandis que les actions du secteur immobilier ont maintenu l'indice à flot.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était stable à 8450 GMT, la plupart des marchés européens étant en hausse à l'exception de l'indice français CAC 40.

Les actions allemandes ont augmenté de 0,3 % après qu'un rapport ait montré que les prix de gros allemands ont chuté de 1,8 % en avril d'une année sur l'autre.

Les consommateurs de la zone euro ont réduit leurs attentes en matière d'inflation le mois dernier, selon une nouvelle enquête de la BCE, juste au moment où la banque envisageait de commencer à réduire une série record de hausses de taux d'intérêt.

"Nous constatons une plus grande détermination et une position moins hésitante de la part de la BCE avec une baisse durable de l'inflation dans la zone euro", a déclaré Susannah Streeter, analyste principal des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les prévisions d'assouplissement ont renforcé les paris du marché sur une baisse des taux la semaine prochaine, dont la probabilité est de 91 %.

Les discours de Klaas Knot, membre de la BCE, et de Neel Kashkari, membre de la Réserve fédérale, sont également attendus aujourd'hui et devraient donner un nouvel aperçu du cycle d'assouplissement de la politique monétaire.

La responsable politique de la BCE, Isabel Schnabel, a déclaré mardi que les achats massifs d'obligations effectués par la banque dans un passé récent ont pu atténuer l'impact de ses hausses de taux d'intérêt ultérieures en maintenant un couvercle sur les coûts d'emprunt sur le marché de la dette.

Les nouvelles concernant les entreprises étaient peu nombreuses, étant donné que plus de 90 % des entreprises européennes ont déjà publié leurs résultats.

Le supermarché en ligne Ocado a été le principal gagnant de l'indice de référence avec un bond de 6,7 %, JP Morgan ayant relevé son prix cible de 350 à 450 pence.

Le fabricant allemand d'arômes et de parfums Symrise a gagné 2,1 % après que Deutsche Bank a relevé sa note sur le titre de "conserver" à "acheter".

EFG International a gagné 1,1 % à la suite d'une augmentation des flux de clients pour les quatre premiers mois de l'année, dépassant son propre objectif.

L'indice plus large des produits chimiques a été l'un des principaux gagnants, augmentant de 0,3 % à la suite de cette nouvelle.

Calliditas Therapeutics a bondi de 77,8 % après que la société japonaise Asahi Kasei a proposé d'acquérir la société pharmaceutique pour environ 11,8 milliards de couronnes suédoises (1,1 milliard de dollars).

L'entreprise norvégienne Cadeler A/S a perdu 2,2 % après une perte dans les résultats du groupe pour le premier trimestre.

Les actions du fabricant de transducteurs Lem Holding SA ont chuté de 1,1 % en raison d'une baisse du bénéfice annuel. (Reportage de Khushi Singh à Bangalore ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Janane Venkatraman)